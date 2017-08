De Maizière mahnt engere Zusammenarbeit der Polizeibehörden an

HALLE (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat eine engere Zusammenarbeit der Polizeibehörden angemahnt: "Natürlich ist Polizeirecht Ländersache. Es darf aber keine unterschiedlichen Sicherheitszonen geben", sagte de Maizière am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Halle (Saale). "Der Terror hat uns die Augen geöffnet, dass wir diese Art der Zusammenarbeit brauchen."

Besonders bei den Landeskriminalämtern sehe er jedoch noch Defizite, so der Innenminister weiter. Von der zu Ende gehenden Legislaturperiode zog er eine positive Bilanz. "Wir haben in dieser Legislaturperiode so viel erreicht, wie ich mir vorher nicht vorstellen konnte", sagte de Maizière. Als Beispiel führte er unter anderem die Asylpakete an. Der Innenminister lobte auch die Zusammenarbeit mit der SPD. Das sei allerdings keine versteckte Koalitionsaussage, so der CDU-Politiker.

Foto: über dts Nachrichtenagentur