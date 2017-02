De Maizière gegen AfD-Verbot

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich gegen ein Verbot der AfD ausgesprochen. "Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, mit der wir uns politisch auseinandersetzen", sagte de Maizière der "Neuen Westfälischen" (Donnerstagsausgabe). "Und dazu gehört vor allem, den Menschen in Deutschland immer wieder deutlich zu machen, dass das Konzept der AfD, welches sich darauf beschränkt, Probleme drastisch zu beschreiben, ohne Lösungen anzubieten und durch schrille Tabubrüche Aufmerksamkeit zu erzeugen, absolut ungeeignet ist, um unser Land auch in Zukunft so gut dastehen zu lassen, wie es heute dank einer CDU-geführten Bundesregierung dasteht", sagte der Innenminister.

Foto: über dts Nachrichtenagentur