BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat an die Deutschen appelliert, die Weihnachtsmärkte, die am heutigen Montag eröffnet werden, trotz hoher Terrorgefahr zu besuchen. "Die Weihnachtsmärkte gehören zu unserem Leben und unserer Kultur", sagte er in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Die Bundesbürger sollten "achtsam aber nicht furchtsam" sein.

"Die Weihnachtsmärkte sehen heute anders aus als vor einigen Jahren und das ist auch gut so", erklärte der Bundesinnenminister die Sicherheitsvorkehrungen. "Die Terrorgefahr ist einfach sehr hoch. Jederzeit. Überall."

