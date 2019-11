DeHua TB New Decoration Materials: Jetzt könnte alles passieren

Für die Aktie DeHua TB New Decoration Materials stehen per 03.11.2019, 01:00 Uhr 5.56 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. DeHua TB New Decoration Materials zählt zum Segment "Waldprodukte".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei DeHua TB New Decoration Materials beträgt das aktuelle KGV 13,01. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, DeHua TB New Decoration Materials ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der DeHua TB New Decoration Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,86 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,56 CNH) weicht somit -5,12 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (5,37 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der DeHua TB New Decoration Materials-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die DeHua TB New Decoration Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über DeHua TB New Decoration Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält DeHua TB New Decoration Materials auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.