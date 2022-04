DeFi Technologies veröffentlicht Update zu verwalteten Vermögenswerten im 1. Quartal und gibt bekannt, dass die Tochtergesellschaft Valour 274 Mio. USD an AUM überschritten hat

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Toronto (ots/PRNewswire) -- Am 29. März lag das verwaltete Vermögen (AUM) von Valour bei 274.229.000 USD- Valour verzeichnete außerdem einen Anstieg des Nettoumsatzes um 205 % im Vergleich zum Vormonat und erreichte im März 2022 bis dato über 324,5 Millionen USD, verglichen mit 106,3 Millionen USD im Mai 2021DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, hat heute bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), der wegweisende Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs") für digitale Vermögenswerte, den Betrag von 274 Millionen USD an verwaltetem Vermögen (AUM) überschritten hat.Valour hat kürzlich zwei neue Produkte vorgestellt: das Valour Avalanche (AVAX) ETP und das Valour Terra (LUNA) ETP. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ankündigungen eines Joint-ETP-Ventures mit der SEBA Bank AG, einem Digital-Asset-Backed-Programm und einer Zweckgesellschaft zur Unterstützung des Vertriebs dieses Programms erwartet das Unternehmen ein zusätzliches Wachstum des verwalteten Vermögens von Valour.Aktuelles verwaltetes Vermögen (AUM):BTC Zero: 95.232.000 USDETH Zero: 67.371.000 USDADA Valour: 43.408.000 USDDOT Valour: 24.409.000 USDSOL Valour: 38.498.000 USDUNI Valour: 1.450.000 USDLUNA Valour: 2.605.000 USDAVAX Valour: 1.256.000 USDGesamt-AUM: 274.229.000 USD„Seit der Börsennotierung unseres ersten Produkts, Bitcoin Zero, auf dem nordischen Wachstumsmarkt vor etwas mehr als einem Jahr haben wir eine unglaubliche Resonanz auf unsere ETP-Angebote erlebt", erklärte Russell Starr, CEO von DeFi Technologies. „Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase des Wachstums und unser Team hat mit der Einführung von acht ETPs an mehreren Börsen in Europa, die es Einzelpersonen und Institutionen ermöglichen, einfach und sicher in digitale Vermögenswerte zu investieren, enorme Arbeit geleistet, um den Nährboden für zukünftiges Wachstum zu bereiten. Mit weiteren Produkteinführungen, weiteren Börsennotierungen, einem Digital-Asset-Backed-Programm und unserem gemeinsamen ETP-Venture mit der SEBA Bank AG freuen wir uns sehr auf den Wachstumskurs des Unternehmens im Jahr 2022 und in den kommenden Jahren."Trotz der Volatilität verzeichnete Valour einen Anstieg des Nettoumsatzes um 205 % im Vergleich zum Vormonat und erreichte im März 2022 bis dato über 324,5 Millionen USD, verglichen mit 106,3 Millionen USD im Mai 2021.„Trotz der Rückgänge auf dem Krypto-Markt steigern wir kontinuierlich unseren Nettoumsatz mit ETP", so Tommy Fransson, CEO von Valour. „Es ist ein sehr starkes Zeichen, dass unser ETP-Betrieb unabhängig von den Marktbedingungen weiterhin Zuflüsse hat. Wir arbeiten kontinuierlich daran, neue, interessante Produkte auf den Markt zu bringen, unseren Vertrieb auszubauen sowie unsere Infrastruktur und Präsenz auch auf lokalen Märkten weiterzuentwickeln. All das zusammengenommen macht uns sehr zuversichtlich, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Ziel zu erreichen und der führende ETP-Anbieter für digitale Vermögenswerte zu werden."Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) und Terra (LUNA) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com.Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter defi.tech.Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 gegründet, hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. Weitere Information zu Valour finden Sie auf valour.com.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Entwicklung von ETPs durch Valour, das Joint Venture mit der SEBA Bank, das Wachstum von verwaltetem Vermögen und Nettoumsatz, die Expansion von DeFi Technologies und Valour in andere geografische Gebiete, das Wachstum und Annahme dezentralisierter Finanzierung, Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „erwartet" oder „erwartet nicht" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour durch Frankfurt, Euronext und andere Börsen, die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährung sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE NEO BÖRSE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGInvestorenpflege: Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Öffentlichkeitsarbeit: Wachsman PR, DefiTech@wachsman.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1776591/DeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3488775-1&h=1615760280&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3488775-1%26h%3D3663012235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1776591%252FDeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1776591%252FDeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1776591%2FDeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1776581/DeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3488775-1&h=3315341147&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3488775-1%26h%3D3669925491%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1776581%252FDeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1776581%252FDeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1776581%2FDeFi_Technologies__Inc__DeFi_Technologies_Provides_Q1_Assets_Und.jpg)Original-Content von: DeFi Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell