DeFi Technologies meldet über 1 Mio. US$ an AUM seines neu aufgelegten Terra-ETPs nach einer Woche des Handels

Toronto, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -- Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, verzeichnete ein starkes Anlegerinteresse am ETP Valour Terra (LUNA) (ISIN CH1114178804), das am 28. Februar 2022 an der Börse Nordic Growth Market (NGM) notiert wurde.- Das gesamte verwaltete Vermögen des ETP Valour Terra (LUNA) lag nach einer Handelswoche bei 1.037.000 US-Dollar.DeFi Technologies Inc. (Das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. („Valour"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte („ETPs"), heute bekannt gab, dass das gesamte verwaltete Vermögen des ETP Valour Terra (LUNA) nach einer Woche Handel bei 1.037.000 USD liegt.Das ETP Valour Terra (LUNA) verzeichnete ein starkes Anlegerinteresse an der Börse Nordic Growth Market (NGM), an der es am 28. Februar 2022 gelistet wurde.„Wir freuen uns über die schnelle Wirkung und das Interesse an unseren ETPs auf neuen Protokollen", sagte Tommy Fransson, CEO von Valour. „Dies ist ein weiterer Beweis für unsere Fähigkeit, die Nachfrage unserer Kunden zu befriedigen und Innovationen als Erster auf den Markt zu bringen. Die Auflegung von Terra hat einmal mehr gezeigt, dass sich unsere nordischen Anleger schnell an die Bedürfnisse von selbstverwalteten Endkunden anpassen."Der Valour Terra (LUNA) ETP (ISIN CH1114178804) verfolgt die Entwicklung von LUNA, dem nativen Token des Terra-Protokolls, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3469052-1&h=942576053&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3469052-1%26h%3D874644373%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3456872-1%2526h%253D1132505369%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.terra.money%25252F%2526a%253D%25252C%252Ba%26a%3D%252C%2B&a=%2C%C2%A0)einem führenden dezentralen und quelloffenen öffentlichen Blockchain-Protokoll für algorithmische Stablecoins. Mit einer Kombination aus Open-Market-Arbitrage-Anreizen und dezentraler Oracle-Abstimmung erzeugt das Terra-Protokoll Stablecoins, die den Preis jeder Fiat-Währung konsistent nachbilden. Das Terra-Ökosystem ist ein schnell wachsendes Netzwerk dezentraler Anwendungen. LUNA gehört zu den zehn größten Kryptowährungen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung, die derzeit bei 36,1 Milliarden US-Dollar liegt1.Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) und Terra (LUNA) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber immer noch bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com.__________________________1 Coinmarketcap zum 09.03.2022Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3469052-1&h=2189586399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3469052-1%26h%3D250661921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F).Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTC: DEFTF).Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Entwicklung und Notierung der ETPs von Valour, das Interesse der Anleger an den ETPs von Valour, die Ausweitung des Terra-Ökosystems, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „erwartet" oder „erwartet nicht" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von ETPs von Valour durch die Börsen, einschließlich der NGM und Frankfurt, die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE NEO BÖRSE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGInvestor Relations: Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Öffentlichkeitsarbeit: Waschman PR, DefiTech@wachsman.comOriginal-Content von: DeFi Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell