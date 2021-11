DeFi Technologies-Aktie: Das wird jetzt wichtig!

Am 20. Juli fiel die DeFi-Technologies-Aktie kurzzeitig auf ein Tief bei 0,30 Euro zurück. Anschließend startete eine dynamische Aufwärtsbewegung. Sie wurde bis in den November hinein fortgesetzt und führte am 10. November zur Ausbildung eines Allzeithochs bei 3,01 Euro. Seitdem vollzieht die Aktie eine Korrektur.

Einen Rückfall auf den weiter ansteigenden 50-Tagedurchschnitt, der aktuell bei 2,13 Euro verläuft, konnten die ...



