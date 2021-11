DeFi Technologies-Aktie: Es ist noch nicht vorbei!

Mit einem recht innovativen Ansatz ermöglich DeFi Technologies Anlegern den Zugang zu einigen dezentralen Finanztechnologien und zog damit an den Märkten einiges an Aufsehen auf sich. Insgesamt werden dem Unternehmen große Chancen zugesprochen, was sich auch beim eigenen Aktienkurs mehr als bemerkbar machte.

Der legte von Ende Juli bis Mitte November um rund 500 Prozent zu. Ausgehend von 0,50 Euro starteten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung