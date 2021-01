DeFi Holdings Bermuda (eine Tochtergesellschaft von Routemaster, TSXV: RM, GR: RMJR) meldet ein Investment in einen diversifizierten Korb von DeFi-Protokollen

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 12. Januar 2021 – Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen” oder „Routemaster”) (TSXV: RM) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Geschäftseinheit in Bermuda, DeFi Holdings (Bermuda) Ltd., ein Investment in ein diversifiziertes Portfolio führender dezentralisierter Finanzprotokolle zwecks Staking und Trading vorgenommen hat.

