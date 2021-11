Dbs Aktie, Singapore Telecommunications Aktie und United Overseas Bank Aktie: Die derzeit meistdiskutierten Trendsignale aus dem STI

Der STI notiert aktuell (Stand 03:11 Uhr) mit 3166.94 Punkten deutlich im Plus (+1.67 Prozent). Der Umfang der Anleger-Diskussionen im STI zeigt nur ein geringes Nachrichtenaufkommen an, die Stimmung ist allerdings im Keller! Welche Trends lassen sich aktuell bei den am meisten diskutierten Aktien erkennen?

Im Fokus der Anleger stehen aktuell ganz klar Dbs, Singapore Telecommunications und United Overseas Bank. Das hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung