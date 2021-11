Dbs Aktie, Keppel Aktie und Singapore Telecommunications Aktie: Bei diesen Aktien aus dem STI sind starke Kursausschläge zu erwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Keppel":

Der Wert des STI wird aktuell mit 3166.94 Punkten angegeben (Stand 03:11 Uhr) und ist damit sehr stark im Plus (+3.18 Prozent). Der Umfang der Anleger-Diskussionen im STI zeigt nur ein geringes Nachrichtenaufkommen an, die Stimmung ist allerdings im Keller! Welche Trends lassen sich aktuell bei den am meisten diskutierten Aktien erkennen?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über Dbs, Keppel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung