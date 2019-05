Day of the Bay: Wassersport zum Ausprobieren (FOTO)

Berlin (ots) -Zwei Tage Wassersport zum Reinschnuppern für Jung und Alt amWannsee.Auf dem Day of the Bay dreht sich alles um Sport am, auf und imWasser. Vom 14. bis 15. Juni sind Jung und Alt eingeladen 13verschiedene Wassersportarten an der Klaren Lanke bei Schwanenwerderauszuprobieren. Der Day of the Bay bietet Interessierten sowohlklassische Wassersportarten wie Tauchen, Segeln oder Wasserball, alsauch noch weniger bekanntes wie Seesportmehrkampf, Castingsport undSUP Polo. Weiteres Highlight ist die Teilnahme derWasserschutzpolizei. Auf dem Day of the Bay präsentiert die besondereEinheit der Berliner Polizei eines ihrer Boote und informiert überihre tägliche Arbeit auf dem Wasser.Wassersport zum Ausprobieren, Mitfahren oder Anschauen24 Verbände, Vereine und Institutionen nehmen sich Zeit und klärenausführlich über die verschiedenen Sportarten auf. "Es ist einegroßartige Veranstaltung, die wir gemeinsam mit vielen Verbänden undVereinen auf die Beine stellen.", erklärt Daniel Barkowski,Projektleiter BOOT & FUN BERLIN der Messe Berlin. "Ohne den Einsatzder Ehrenamtlichen und der Bereitstellung der Sportgeräte wäre alldas hier nicht möglich." Barkowski weiter. Ziel der Aktion ist es denBerlinern und Brandenburgern die Vielfalt des Wassersports näher zubringen. Der Event ist kostenlos und richtet sich an Kinder,Jugendliche sowie Erwachsene, die auf der Suche nach einer neuenLieblingswassersportart sind.Diese Wassersportarten werden vor Ort angeboten- Angeln- Castingsport- Modellboote- Motor-/Schlauchbootfahren- Rudern- Seesportmehrkampf- Segeln- Stand Up Paddeling (SUP)- SUP Polo- Tauchen- Wasserball- Wasserrettung- WindsurfenDay of the Bay: Wann und woWann: Freitag, 14. Juni 2019 von 9:00 - 18:00 UhrSamstag, 15. Juni 2019 von 10:00 - 18:00 UhrWo: Klare Lanke, Wannseebadweg 40, 14129 BerlinGastronomie ist vor Ort vorhanden. Bitten denken Sie an Badesachenund Handtücher.Weitere Informationen zum Day of the Bay finden Sie hier online.Trau Dich! - Die Aktion für Kinder und JugendlicheBerlin und Brandenburger Wassersportvereine bieten Schülerinnenund Schülern zwischen der 1. Klasse und dem Abitur die MöglichkeitWassersportarten zu testen. Die Schnupperkurs-Aktion läuft ganzjährigund ist kostenfrei für interessierte Kinder und Jugendliche. Nach demMotto 'Runter von der Couch, raus in die Natur' soll die Initiativeder BOOT & FUN BERLIN junge Menschen für den Wassersport begeistern.Die Auswahl an Wassersportarten in der Region ist riesig. WeitereInformationen zu der Aktion Trau Dich! finden Sie hier online.Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBOOT & FUN BERLIN:Christina ThomasJunior PR ManagerT +49 30 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell