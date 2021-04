Day Trader setzen auf diese 3 Aktien – du auch?

Wir leben im goldenen Zeitalter des Daytradings.

Die App Robinhood hat in den USA eine neue Ära des Aktienhandels eingeläutet und macht den provisionsfreien Handel zur Norm in der Branche. Amerikaner, die während der Pandemie mehr Zeit zur Verfügung hatten, haben den Markt und Social-Media-Seiten wie Reddit, YouTube und TikTok gestürmt, um mehr über Aktien und Aktientipps zu erfahren.

Day-Trading ist jedoch mit Risiken verbunden, da die Handelsstrategie versucht, kurzfristige Gewinne aus schnellen Bewegungen von Aktien zu erzielen. Diese Arten von „Meme-Aktien“, die bei Daytradern beliebt sind, sind in der Regel volatil, und ihre Bewegungen basieren größtenteils auf der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse und nicht auf den Fundamentaldaten. Schauen wir doch mal, welche drei Aktien derzeit bei Daytradern beliebt sind.

1. Sundial Growers

In den letzten drei Monaten hatte keine Aktie ein höheres Handelsvolumen als der kanadische Marihuana-Züchter Sundial Growers (WKN: A2PPQ6). Mehr als 500 Millionen Aktien haben jeden Tag den Besitzer gewechselt, was fast einem Drittel der 1,65 Milliarden Aktien entspricht. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Anleger seine Sundial-Aktien nur drei Tage lang hält.

Dieses hohe Volumen hat dazu beigetragen, dass die Aktie sehr volatil ist. Und der Status als unprofitabler Cannabis-Züchter, der im Penny-Stock-Bereich gehandelt wird, hat die Aktie bei Reddits WallStreetBets-Board beliebt gemacht.

Allerdings sollte man Sundial als langfristiger Anleger am besten meiden. Das Management hat die jüngste Rallye genutzt und die Aktien in den letzten Monaten um ein Vielfaches verwässert. Das macht es sehr viel unwahrscheinlicher, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, sinnvolle Werte für die Aktionäre zu liefern.

Im letzten Jahr verlor das Unternehmen 240 Millionen CAD bei einem Nettoumsatz von nur 60 Millionen CAD.

2. Naked Brand Group

Naked Brand Group (WKN: A2PXGY), ein in Neuseeland ansässiger Hersteller von Bade- und Unterwäsche, war eine wenig bekannte Aktie. Anfang des Jahres schoss sie in die Höhe – vor allem dank anderer Penny Stocks, die auf Reddit immer beliebter wurden.

Die Aktien von Naked Brand stiegen von nur 0,20 USD Ende letzten Jahres auf einen Höchststand von 3,40 USD Ende Januar. Dann fielen sie wieder. In den letzten drei Monaten wurden täglich durchschnittlich 178 Millionen Aktien gehandelt, fast die Hälfte des Aktienbestands von 424 Millionen. Das erklärt, warum die Aktie in den letzten Monaten so stark schwankte.

Wie auch bei Sundial Growers hat Naked Brand dieses Interesse genutzt, um mehr Aktien zu verkaufen, was zu einer Verwässerung um etwa das 100-Fache im Vergleich zu vor einem Jahr führte. Damals verkaufte das Unternehmen Aktien, um die Pandemie zu überstehen und dann von der Nachfrage der Daytrader zu profitieren.

Naked veröffentlicht keine vierteljährlichen Gewinnberichte, aber in seinem letzten berichteten Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2020 endete, verlor das Unternehmen 52,2 Millionen NZD bei einem Umsatz von 90,1 Millionen NZD. Der Umsatz ging das zweite Jahr in Folge zurück. Angesichts der Herausforderungen durch die Pandemie waren die Ergebnisse im letzten Jahr wahrscheinlich noch schlechter.

3. AMC Entertainment

AMC Entertainment (WKN: A1W90H) ist seit Januar neben GameStop ein Favorit der Reddit-Trader. Die Kino-Aktie zog die Aufmerksamkeit auf sich, weil es sich um eine bekannte US-Marke handelt, sie im Penny-Stock-Bereich gehandelt wurde und bei Leerverkäufern beliebt war. Darüber hinaus trug die damalige Erklärung des Managements, dass ein Konkurs nach einer aggressiven Kapitalerhöhung effektiv „vom Tisch“ sei, dazu bei, die Hausse zu befeuern.

Etwa drei Viertel des AMC-Floats wurden in den letzten drei Monaten täglich gehandelt, d. h. 175 Millionen von 233 Millionen Aktien. Das zeigt, dass die Aktie bei Daytradern sehr beliebt war. Basierend auf diesen Zahlen ist AMC tatsächlich eine Daytrader-Aktie, da der durchschnittliche Trader seine Aktien weniger als anderthalb Tage hält.

AMC wird von der Öffnung der Wirtschaft profitieren, da die Kinobesucher in die Kinos zurückkehren werden. Doch wie bei den anderen oben genannten Aktien wurden die Aktien erheblich verwässert, damit das Unternehmen den Konkurs vermeiden konnte. Die Anzahl der ausstehenden Aktien stieg von 100 Millionen im letzten Jahr auf 450 Millionen Anfang März. Basierend auf den Fundamentaldaten ist es schwer, den aktuellen Aktienkurs von AMC zu rechtfertigen. Insbesondere in Anbetracht der Verwässerung, aber das anhaltende Interesse von Daytradern wird die Aktie weiterhin stützen und sie volatil bleiben lassen.

Warum das wichtig ist

Langfristig orientierte Anleger sollten Aktien meiden, die von Daytradern bevorzugt werden. Diese neigen dazu, volatil zu sein und nichts mit den Fundamentaldaten zu tun zu haben. Aber es gibt noch eine weitere Lektion.

Als Investor ist es hilfreich zu wissen, warum andere Aktionäre die gleiche Aktie wie man selbst besitzen. Spekulanten, die möglicherweise einige der beliebten Meme-Aktien wie die oben genannten sowie Kryptowährungen besitzen, sind auf einen großen Gewinn aus. Das führt zu volatilen Bewegungen. Dividendenanleger hingegen rechnen mit vierteljährlichen Zahlungen, was bedeutet, dass jede Änderung der Dividende, insbesondere eine Kürzung, die Aktie beeinflusst. Wachstumsinvestoren sind weniger risikoscheu als Anleger von Value-Aktien. Daher werden Wachstumsaktien auch riskanter oder volatiler sein.

Wer sehen will, ob die Aktien, die man hält, andere langfristige Investoren anziehen, sollte sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Vergleich zum Streubesitz ansehen. Wenn 5 % oder weniger der Aktie jeden Tag den Besitzer wechseln, muss man sich keine Sorgen über Manipulationen durch Daytrader machen. Wenn es weniger als 1 % ist, ist dies die Art von Aktie, die Investoren kaufen, weil sie an die Fundamentaldaten und die langfristigen Wachstumschancen glauben. Und das sind dann auch die Aktien, die am wahrscheinlichsten langfristige Gewinner sein werden.

Der Artikel Day Trader setzen auf diese 3 Aktien – du auch? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Jeremy Bowman besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 19.4.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021