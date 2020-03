Dax: Das ist jetzt ganz wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Erholung nach dem Corona-Schock läuft an den Börsen auf vollen Touren. Dax & Co. konnten gestern deutlich zulegen, wobei der Dow Jones sogar den zweitgrößten Tagesgewinn (nach Punkten) aller Zeiten verbuchen konnte. Der stärkste Anstieg datiert vom Montag. Es wird jetzt darauf ankommen, wie sich die Indizes in den nächsten Stunden schlagen.

Sofern diese Gewinne jetzt gleich wieder abverkauft werden, dürfte die Korrektur in eine neue Runde gehen. Und dann sind auch noch einmal neue Tiefs wahrscheinlich. Können sich die Märkte jedoch auf dem aktuellen Niveau behaupten und vielleicht sogar weiter zulegen, erhöhen sich die Chancen für eine längere Erholungs-Rallye deutlich.

Vorbörslich ist der Dax jedenfalls schon einmal auf einem guten Weg. So liegt der Index derzeit knapp 20 Punkte vorne.