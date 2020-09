Dax aktuell in 90 Sekunden: Daimler Abgasskandal

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dax aktuell in 90 Sekunden: In der heutigen Ausgabe vom 15.09.2020 dreht sich alles um den Abgasskandal von Daimler. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bestritten, Messungen verfälscht zu haben. Nun muss das Unternehmen trotzdem über 2 Milliarden Euro Strafe zahlen. Alles weitere erfahren Sie in der neusten Ausgabe von Dax aktuell in 90 Sekunden.