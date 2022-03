Dax-Überprüfung: Das sind die neuen Champions im Dax und im MDax!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, bei all den Nachrichten und Berichten über den Krieg in der Ukraine hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, dass es bei den Indizes der Deutschen Börse in Kürze wieder zu einigen Veränderungen kommt. So werden zum 21. März Hannover Rück und Daimler Truck in den Dax aufrücken und dort die Plätze von Beiersdorf sowie Siemens Energy...