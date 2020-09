Dax Subsector Biotechnologie: Kein Halten mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

Dax und Co. dümpeln vor sich hin. Der DaxSubsector Biotechnologie jedoch verläuft massiv im Aufwärtstrend. In der Biotechnologie – um die es in diesem Newsletter regelmäßig geht – schafft ein Allzeithoch nach dem nächsten. Sehen Sie sich dieses unglaubliche Geschehen am besten selbst an.

DaxSubsector: Versiebenfachung

Allein in den vergangenen zehn Jahren hat der Dax Subsector Biotechnologie schon eine Ver-7-fachung geschafft.



