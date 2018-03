Dax-Prognose: Jetzt sind bis Jahresende 14.000 Punkte drin!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Dax hat in den vergangenen Tagen deutlich nachgelassen. Das deutsche Börsenbarometer wird nach Meinung wesentlicher Chartanalysten bis Jahrsende dennoch zumindest 14.000 Punkte erreichen können. Wer also bei niedrigeren Kursen einsteigt, hat Potenziale von mehr als 15 % vor sich. Im Einzelnen: In den nächsten Wochen dürfte das Barometer zunächst mit der 12.000er-Marke kämpfen. Durch schwache Vorgaben aus den USA sackte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.