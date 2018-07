Dax: Läuft die Korrektur noch über Jahre?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Performance der zurückliegenden Handelswoche hat den deutschen Leitindex Dax (ISIN: DE0008469008) etwas höher als erwartet steigen lassen. In meiner jüngsten Ausgabe hatte ich den Anstieg bis ca. 12.625, maximal aber bis 12.910 Punkte in Aussicht gestellt. Doch das Überschreiten der erstgenannten Linie hat mich zur Umstellung meines Szenarios animiert. Obwohl sich die Unterschiede auf den ersten Blick in Grenzen halten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.