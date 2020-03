Dax: Heute müssen Sie aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Was war das bisher für eine Börsenwoche! Seit Mitte Februar kannten die Kurse in Folge der Corona-Pandemie nur eine Richtung: Nach unten. Doch in dieser Woche kommt endlich das erste Aufbäumen. So verzeichneten die großen Indizes teilweise historische Kursgewinne. Aber reicht das?

Was Sie jetzt tun sollten, um Ihr Depot krisenfest zu machen, lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport „ So bringen Sie Ihr Depot durch die Krise “ – einfach hier herunterladen.

Nach dem Dienstags-Anstieg von fast 11% – übrigens der größte Tagesgewinn seit der Finanzkrise – sprang der Index gestern sogar wieder über 10.000 Zähler. Diese Gewinne mussten allerdings zum Ende hin wieder abgegeben werden. Und genau das verheißt für den heutigen Tag nichts Gutes.

So waren die jüngsten Kursgewinne die erste und damit einzige nennenswerte Erholung innerhalb des brutalen Absturzes. Es ist kaum davon auszugehen, dass diese bisher rein technische Gegenreaktion der Anfang von einer neuen Aufwärtsbewegung ist. Wahrscheinlicher ist, dass die Kurse in den kommenden Wochen abermals (deutlich) in die Knie gehen.

Wenn Sie Ihr Depot also noch nicht in Sicherheit gebracht haben, sollten Sie das unbedingt noch nachholen. Wie das geht, lesen Sie hier.