Dax-Flash: Dax überwindet 12 000-Punkte-Marke - Rekordhoch in Sichtweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch erstmals seit April 2015 über die Marke von 12 000 Punkten gestiegen.



Bis zu seinem Rekordhoch bei 12 390 Punkten fehlen nun nur noch etwas mehr als 3 Prozent. Triebfedern der jüngsten Kursgewinne waren die Hoffnung auf eine weiterhin gute Wirtschaftsentwicklung der USA unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump sowie positive Konjunktursignale in Europa. Rückenwind lieferte auch der im Vergleich zum US-Dollar wieder gefallene Eurokurs, der positiv für exportorientierte Unternehmen in der Eurozone sein kann./mis/fbr