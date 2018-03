Dax Analyse: Sehr bedenklich!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Trader,

vor gut zwei Wochen wurde in der letzten charttechnischen Besprechung des Dax-Index vom 13. März 2018: “Dax Analyse: Gegenbewegung kommt nicht mehr weiter” eine kurzfristige Abwärtsbewegung beim deutschen Aktienbarometer favorisiert und setzte auch wie erwartet ein. Doch die an die Jahrestiefs reichenden Abgaben vergangene Handelswoche überraschten dann doch ein wenig, nun droht das Barometer noch einen weiteren Schritt in Richtung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.