Dax Analyse: Index knackt 13.000 Punkte, aber…

Während des Feiertages hat sich das deutsche Aktienbarometer über die runde Marke von 13.000 Punkten getraut und konnte per Tagesschlusskurs seinen Handel darüber beenden. Doch am letzten Handelstag dieser Woche muss das Barometer zeitweise aber Gewinnmitnahmen verkraften. Entscheidend ist jetzt der Wochenschlusskurs! Möglicherweise schafft es das deutsche Aktienbarometer bis Handelsende und dann folglich per Wochenschlusskurs über 13.000 Punkte zuzulegen und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten