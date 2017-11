Dax Analyse: Besser spät als nie…

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Trader,

das deutsche Aktienbarometer hat seine kurzfristige Verlustserie seit dem Rekordhoch bei 13.525 Punkten scheinbar beendet und befindet sich nun in einer kurzfristigen Gegenbewegung. Dabei konnte am Donnerstag sogar das Niveau von 13.000 Punkten zurück erobert werden, was nun kurzfristig reguläres Aufwärtspotenzial an die charttechnisch relevanten Kursmarken bestehend aus den Fibonacci-Retracements freisetzen dürfte. Doch nach wie vor dominiert auf Tagesbasis das Bild einer einzigen Verkaufswelle, wodurch die aktuelle Gegenbewegung nur als Teil eines übergeordneten Abwärtstrendkanals gewertet werden muss. Kurzfristig orientierte Anleger erhalten hierdurch aber die Möglichkeit an einer zeitlich begrenzten Erholung zu partizipieren.

Long-Chance:

Ein kurzer Blick auf den Stundenchartverlauf offenbart bereits die naheliegende Hürde zwischen 13.094 sowie 13.127 Punkten. Gelingt es dieses Niveau im weiteren Verlauf zu knacken, so dürfte sich das deutsche Aktienbarometer bis in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements bei 13.270 Zählern weiter hochschrauben und kann spekulativ auf der Long-Seite mitgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich nun aber knapp unterhalb von 12.960 Punkten aufhalten, die Volatilität dürfte nämlich im aktuellen Bereich weiter hoch bleiben. Anschließend aber ist mit einem erneuten Rücksetzer zumindest auf die Verlaufstiefs aus dieser Woche bei 12.847 Punkten zu rechnen. Denn noch ist der kurzfristige Abwärtstrend seit Verlassen der Jahreshochs intakt und dürfte nicht zu schnell aufgegeben werden.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.