Dax Analyse: Achtungszeichen nehmen spürbar zu!

Das deutsche Aktienbarometer hat am Dienstag mit einem vorläufigen Rekordhoch bei 13.525 Punkten sein zuletzt genanntes Ziel ohne größere Korrekturen regelkonform abgearbeitet und ist von diesem Niveau aus signifikant zurückgefallen. Damit könnte sich die seit Ende August bestehende Rally beim Dax-Index nun ihrem Ende neigen, zumal auf Tagesbasis der MACD bereits negativ divergiert und sich der RSI auf einem stark überkauften Niveau aufhält. Aus technischer Überlegung gibt es ohnehin kein direktes Aufwärtspotenzial mehr für das deutsche Aktienbarometer, denn eine fünfwellige Aufwärtsbewegung wurde bereits abgeschlossen und könnt nun in eine Korrektur münden. Noch aber hält sich das Barometer tapfer oberhalb der zuletzt gerissenen Kurslücke, doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch diese geschlossen wird.

Offenbar geht den Marktteilnehmern langsam aber sicher die Puste aus, was auch den Rückfall unter 13.400 Zähler erklärt. Unterhalb dieses Niveaus ist der Index nämlich anfällig für direkte Rücksetzer zunächst auf die Marke bei 13.255 Punkten, darunter auf 13.100 Punkte. Möglich wäre sogar ein Rückläufer des Aktienbarometers in Form einer dreiwelligen Korrekturbewegung zurück auf rund 13.000 Punkte, ehe der Index wieder frische Hochs ansteuert. Auf der Gegenseite bedeutet ein dynamischer Ausbruch über die aktuellen Wochenhochs von 13.525 Punkten fortgesetztes Kurspotenzial auf 13.600 Punkte. An dieser Stelle trifft das Barometer jedoch auf ein weiteres Fibonacci-Extension-Retracement und dürfte spätestens auf diesem Niveau zu einer Korrektur ansetzen. Höhere Notierungen können daher kurzfristig nicht mehr abgeleitet werden. Übergeordnet sieht die Sache aber ganz anders aus, 14.000 Punkte könnten in den nächsten Monaten noch folgen.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.