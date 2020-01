Dax 15000, Marktkommentar von Werner Rüppel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (ots) - Trotz kurzzeitig erheblicher geopolitischer Unsicherheitensind die Aktienmärkte positiv ins neue Jahr gestartet. In den USA sind dieAktienindizes S&P 500, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 auf Rekordhöhengeklettert. Und der Dax, der 2019 satte 25,5 Prozent zugelegt hat, liegt nurknapp unter seinem am 23. Januar 2018 erreichten Allzeithoch von im Verlauf13596,89 Punkten. Angesichts der beeindruckenden Hausse stellt sich jetzt dieFrage, ob und wie lange die Aufwärtsbewegung bei Aktien anhält und wie hoch Dax& Co noch klettern können.Manch einer meint, dass es nach einer Aufwärtsbewegung wie im vergangenen Jahrnicht weiter nach oben gehen könne. Die passende Antwort dazu gibt zum einenPeter Lynch, der weiland erfolgreichste Fondsmanager dieser Welt. Unter denzwölf dümmsten Dingen, die Leute über eine Aktie sagen, führt er auf: "Sie istschon so hoch gestiegen, sie kann eigentlich nicht mehr höher steigen." Denn inder Praxis klettern einzelne Aktien und Indizes selbst nach zuvor durchausdeutlichen Anstiegen weiter, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen. DesÖfteren ärgern sich Anleger, zu früh bei Titeln wie zum Beispiel SAP oderMicrosoft ausgestiegen zu sein.Zum anderen zeigt die Dax-Historie ganz klar auf, dass nach einem guten Jahr oftein weiteres positives folgt. Dies war häufig dann der Fall, wenn vor dem erstenguten Jahr ein Einbruch am Aktienmarkt erfolgt war. So kletterte der Dax 1989 um35 Prozent, nach plus 33 Prozent im Jahr 1988 und einem Minus von 30 Prozent imCrash-Jahr 1987. Ähnlich wie 2018 war der Dax auch 2011 deutlich eingebrochen.Nach dem guten Jahr 2012 mit einem Plus von 29 Prozent folgte 2013 ein weiterespositives Jahr mit einem Anstieg von 26 Prozent. Auch wenn Crash-Propheten,bestimmte Analysten und mitunter auch manche Medien gerne heftige Einbrücheprognostizieren, bewegen sich Aktienmärkte meist in stabilen Trends.Doch stimmen die Rahmenbedingungen für eine weitere Aufwärtsbewegung von Dax &Co. noch? Ja, das tun sie. Denn es geht "heiter weiter", stellt Felix Herrmann,Kapitalmarktstratege bei BlackRock, fest. Da die Deeskalation zwischen den USAund Iran genauso schnell erfolgt sei wie die Eskalation, könnten sich Anlegernun mit Ruhe der entscheidenden Frage zuwenden: "Wie erziele ich ansehnlicheErträge in einer Zeit ohne Zinsen?" Dabei führt laut Herrmann kein Weg an Aktienvorbei. Und Vermögensverwalter Bert Flossbach betont: "Bei anhaltend negativenRealrenditen bleiben Sachwerte alternativlos."Seit dem 17. Januar erhebt die Comdirect für Neukunden mit Sichteinlagen über250.000 Euro ein Verwahrentgelt von 0,5 Prozent pro Jahr. Dieses Beispiel zeigt,dass immer mehr Institute die Negativzinsen der EZB weiterreichen. Darüberhinaus weisen etliche Staatsanleihen im Euroraum negative Renditen auf. Bundsals sichere und lukrative Alternative zu Aktien gibt es nicht mehr, das kommtuns heute wie ein Märchen vor: Es war einmal.In diesem Umfeld bieten gerade europäische und deutsche Aktien mit ihren imVergleich hohen Ausschüttungen attraktive laufende Erträge. So erwartet AllianzGlobal Investors für 2020 einen Dividendenrekord bei europäischen Aktien mit 359Mrd. Euro. Die im Dax vertretenen konstanten Dividendenzahler Allianz undDeutsche Post offerieren laut DZ Bank satte Dividendenrenditen von 4,7 Prozentbzw. 3,8 Prozent.Vor dem Hintergrund des Negativ- und Nullzinsumfelds sowie einer im Vergleich zuUS-Titeln noch moderaten Bewertung deutscher Aktien sollte der Dax bald neueHöhen erklimmen. Die Analysten von Sentix erwarten zum Beispiel bis Jahresmitteeinen Anstieg des deutschen Leitindex bis auf 15000 Punkte. Dies wäre geradeeinmal ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Ultimo 2019.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4495414OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell