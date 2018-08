Hamburg/Orlando (ots) - Einer der traditionsreichstenTeam-Wettbewerbe im weltweiten Sport wird ab dem Jahr 2019 in einemvollkommen neuen Format stattfinden. Der klassische Davis Cup, so wieer seit 118 Jahren ausgetragen wird, ist am Ende dieser Saisonbuchstäblich Geschichte. Im Rahmen der jährlichen Generalversammlungder International Tennis Federation (ITF) in Orlando stimmten amDonnerstagmorgen Ortszeit die Vertreter der 147 anwesendenMitgliedsnationen über die umstrittenen Pläne des ITF-PräsidentenDavid Haggerty ab. Am Ende setzten sich die Befürworter der geplanten"Radikal-Reform" mit 71,4 Prozent der Stimmen durch. Dagegenvotierten 28,5 Prozent - damit ist die nötige Zweidrittelmehrheitgegeben."Für uns ist das Ergebnis eine herbe Enttäuschung, die uns ersteinmal fassungslos macht. Wir sind bis zum Schluss davon ausgegangen,dass die Mehrheit der Mitgliedsnationen vernünftig und mit Bedachtabstimmen würde. Wir haben stets betont, dass wir gewisse Anpassungenim Davis Cup für notwendig erachten - aber keine Reform, die denetablierten Wettbewerb abschafft", sagt Ulrich Klaus, Präsident desDeutschen Tennis Bundes, der in Orlando für den deutschen Dachverbandgegen die Reform stimmte.Das nun beschlossene neue Format, das bereits ab 2019 ausgetragenwird, sieht eine Qualifikationswoche im Februar mit Heim- undAuswärtsspielen sowie eine Endrunde für die besten 18 Teams an einemneutralen Ort vor - im Anschluss an die ATP World Tour Finals imNovember. Die ITF verspricht Einnahmen in Milliardenhöhe durch dieInvestmentgruppe Kosmos, mit dem spanischen Fußballstar Gerard Piquéan der Spitze - angeblich drei Milliarden Dollar in den nächsten 25Jahren. Konkrete Zahlen und transparente Hintergründe zu dergeplanten Finanzierung wurden im Vorfeld der Abstimmung nichtveröffentlicht."Diese Entscheidung bedeutet, dass man möglicherweise über Jahrehinweg kein Heimspiel mehr austragen wird. Heim- und Auswärtsspieleabzuschaffen und den Davis Cup derart in seinen Grundfesten zuverändern, ist ein falscher und viel zu radikaler Ansatz. Auch diefehlende Transparenz und das undurchsichtige Vorgehen desWeltverbandes kritisieren wir scharf", sagt Klaus. Der 68-Jährigeweiter: "Der Davis Cup wird sich durch das neue Formatbedauerlicherweise von den Tennisfans entfernen. Wir haben immerbetont, dass dies nicht passieren darf - auch dann nicht, wenngleichzeitig mit großen Geldbeträgen gelockt wird.Leider wurde in Orlando fast ausschließlich über Geld und kaumüber den Sport diskutiert." Klaus trat in den vergangenen Monatenregelmäßig als einer der internationalen Wortführer für den Erhaltdes etablierten Formates mit Heim- und Auswärtsspielen auf.Auch der deutsche Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann bedauert dasErgebnis. "Die geplante Reform zerstört die lange Tradition eines derwichtigsten Wettbewerbe im Welttennis unwiderruflich. Für Spieler undBetreuer sind Heim- und Auswärtsspiele die wesentlichen Faktoren, dieden Davis Cup besonders machen. Die eigene Nation in einem Heimspielzu vertreten, vor tausenden begeisterten Fans, gehört für jeden Profizu den Karriere-Highlights. Es ist für uns schwer vorstellbar, dassdieser Charakter mit dem neuen Format erhalten bleibt." Ergänzendkritisiert Kohlmann auch den Zeitpunkt der Finalrunde am Ende derSaison: "Pause und Saisonvorbereitung werden durch den Termin weiterverkürzt. Für die Spieler steigt dadurch auch die Gefahr vonVerletzungen und Ausfallzeiten."Neben diversen großen Verbänden kritisieren auch dieSpielergewerkschaft ATP sowie eine Vielzahl an Profis dieReform-Pläne. Über das weitere Vorgehen und die Umsetzung derReformpläne hat die ITF bislang nicht informiert.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell