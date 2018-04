Davis Cup: Zverev bestreitet Auftakteinzel am Freitag

Hamburg/Valencia (ots) - Das Davis Cup-Viertelfinale zwischenDeutschland und Spanien wird am morgigen Freitag von Alexander Zverev(ATP 4) und David Ferrer (ATP 33) eröffnet. Das ergab die Auslosungam Donnerstag im Rathaus von Valencia. Das zweite Einzel bestreitenPhilipp Kohlschreiber (ATP 34) und Rafael Nadal (ATP 1). Spielbeginnin der Stierkampfarena ist um 11.30 Uhr."Die Stimmung im Team ist wieder hervorragend. Wir sind allebereit für das Wochenende, ganz gleich wie stark der Gegner ist - wirhaben das Gefühl, dass wir jetzt mal dran sind!", blickt KapitänMichael Kohlmann erwartungsfroh auf die Partie gegen Spanien.Auch sein erst am Montag aus Miami eingetroffener SpitzenspielerAlexander Zverev ist trotz leichtem Jetlag optimistisch: "DavidFerrer hat seit Wochen auf Sand trainiert. Es wird nicht einfachwerden, aber ich bin bereit. Hoffentlich gelingt uns einerfolgreicher Start in die Begegnung." Ähnlich äußert sich auchPhilipp Kohlschreiber, der am Freitag das zweite Einzel bestreitenwird. "Rafael Nadal ist der beste Sandplatzspieler der Welt, aber dasTrainerteam wird mich optimal auf die Partie gegen ihn einstellen.Ich habe gut trainiert, war fleißig und werde morgen alles geben. Ichhabe nichts zu verlieren, der Druck ist auf seiner Seite. Das kannmein großer Vorteil werden."Für das Doppel am Samstag nominierte Kapitän Michael KohlmannJan-Lennard Struff (ATP 60) und Tim Pütz (ATP-Doppel 120). Sietreffen ab 14.00 Uhr auf Feliciano Lopez (ATP 31) und Marc Lopez(ATP-Doppel 22), der kurzfristig für den am Daumen verletzten PabloCarreno Busta eingesprungen ist. Am Sonntag ab 11.00 Uhr hat es dannzunächst Alexander Zverev im Spitzeneinzel mit Rafael Nadal zu tun,Kohlschreiber bestreitet die abschließende Partie gegen David Ferrer.Allerdings: Beide Kapitäne können noch bis eine Stunde vorSpielbeginn Änderungen vornehmen. Was neu ist im Jahr 2018:Versuchsweise wird in dieser Saison kein viertes Einzel gespielt,wenn die Entscheidung bereits nach dem dritten Einzel gefallen ist.Sollte es am Samstag nach dem Doppel bereits 3:0 stehen, verständigensich die Kapitäne beider Teams darauf, ob am Sonntag entweder nurnoch ein Einzel über zwei Gewinnsätze ausgetragen wird oder ob beideEinzel stattfinden, dafür jedoch in einem möglichen dritten Satz derMatch-Tiebreak entscheidet.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell