Davis Cup: Ticketverkauf für Deutschland gegen Weißrussland in Düsseldorf gestartet

Hamburg (ots) - Der Kartenverkauf für die Davis Cup-Partie gegen Weißrussland am6. und 7. März im Castello Düsseldorf ist gestartet. Wer das deutsche Team imKampf um die Qualifikation für die Endrunde in Madrid live vor Ort erleben will,kann sich ab sofort Tickets direkt über das Portal ADticket (www.adticket.de)sichern.Die Multifunktionshalle Castello bietet für die Begegnung gegen die WeißrussenPlatz für 3.100 Zuschauer. An die Sportstadt Düsseldorf hat das deutsche DavisCup-Team gute Erinnerungen: 1993 gewann man dort im Finale gegen Australien zumdritten Mal den Mannschaftswettbewerb. Zuletzt schlug die deutscheNationalmannschaft 2006 in Düsseldorf auf und besiegte Thailand mit 4:1.Die Eintrittskarten für die Partie gegen Weißrussland sind ab sofort überADticket (www.adticket.de), die Hotline 0180-6050400* und bei allenADticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Tagestickets kosten zwischen 35 und 70Euro, Dauerkarten sind ab 50 Euro zu haben. Gespielt wird die Begegnung amFreitag mit zwei Einzeln, Spielbeginn ist voraussichtlich 16:00 Uhr. Am Samstagfolgen das Doppel und zwei weitere Einzel, Spielbeginn ist geplant für 12:00Uhr. Alle Matches gehen über zwei Gewinnsätze. Der Sieger der Begegnungqualifiziert sich für die Davis Cup Finals in Madrid (23. bis 29. November2020).Die Ticketinformationen im ÜberblickErwachsene Dauerkarten Freitag Samstag1.Kategorie 120,00 EUR 70,00 EUR 70,00 EUR2.Kategorie 70,00 EUR 45,00 EUR 45,00 EURErmäßigung ** Dauerkarten Freitag Samstag1.Kategorie ermäßigt 80,00 EUR 55,00 EUR 55,00 EUR2.Kategorie ermäßigt 50,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR* 0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 EUR/Anruf inkl. MwStaus den Mobilfunknetzen** Ermäßigung:Kinder bis 6 Jahre frei ohne Sitzplatzanspruch; Jugendliche bis 18, Schüler,Studenten, Behinderte (ab 60% Behinderungsgrad)RollstuhlfahrerPreis ermäßigt Kategorie 1, Begleitperson freiStartzeiten (Änderungen vorbehalten):Freitag: 16:00 UhrSamstag: 12:00 UhrEinlass jeweils eine Stunde vor Spielbeginn