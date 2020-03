Davis Cup in Düsseldorf: Struff gewinnt, Kohlschreiber verliert - 1:1 nach dem ersten Tag gegen Weißrussland

Düsseldorf (ots) - Nach dem ersten Spieltag in der Qualifikationspartie um dieTeilnahme an den Davis Cup-Finals steht es zwischen Deutschland und Weißrussland1:1. Jan-Lennard Struff bezwang zum Auftakt im Düsseldorfer Castello zunächstIlya Ivashka mit 6:4, 6:4, ehe Philipp Kohlschreiber mit 6:4, 5:7, 6:7 (3:7)Egor Gerasimov unterlag.Im Eröffnungsmatch der Davis Cup-Begegnung zwischen Deutschland und Weißrusslanderwischte die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff (ATP 34) einen guten Startgegen Ilya Ivashka (ATP 138). Bei 3:3 schaffte er das für den ersten Durchgangvorentscheidende Break. Im zweiten Satz gelang es Struff früh, seinem Gegner denAufschlag abzunehmen. Das vierte Spiel war hart umkämpft und ging sechs Mal überEinstand, ehe der 29-jährige Warsteiner mit einem Ass auf 3:1 davonziehenkonnte. Nach einer konzentrierten Leistung verwandelte er nach 1:20 Stundengleich den ersten Matchball zum 6:4, 6:4-Sieg und dem 1:0 für Deutschland."Ilya hat heute sehr gut gespielt und beim Return viel Druck gemacht, aber ichhabe gut dagegengehalten. Auch wenn der erste Aufschlag bei mir heute nicht sogut gekommen ist, konnte ich das Match aktiv und aggressiv gestalten", soStruff. "Als Nummer eins der Mannschaft in ein Heimspiel zu gehen, ist sehrschön, aber ich wollte unbedingt ein gutes Match zeigen und den ersten Punkt fürdas Team und für Deutschland holen. Es war also eine gewisse Nervositätvorhanden, aber das ist okay und ich bin damit gut umgegangen."Anschließend ging Philipp Kohlschreiber (ATP 73) auf den Center Court imCastello. In seiner 41. Partie für Deutschland hatte es der 36 Jahre alteAugsburger mit der gegnerischen Nummer eins Egor Gerasimov (ATP 68) zu tun. Undder erfahrene Deutsche knüpfte zunächst da an, wo kurz zuvor Jan-Lennard Struffaufgehört hatte. Nach einem souveränen Start mit vielen gewonnenen langenBallwechseln ging Kohlschreiber mit 3:1 in Führung: "Ich bin relativ entspanntins Match gegangen und habe einen super Start erwischt." Anschließend zeigteGerasimov mehr Gegenwehr, aber zunächst vergeblich. Mit dem sechsten Satzballholte sich der deutsche Davis Cup-Spieler den ersten Durchgang mit 6:4.Im zweiten Satz kippte die Partie dann zugunsten des Weißrussen. "Er hat seineAufschlagspiele dominiert. Es war immer eine Drucksituation, besonders als imzweiten Satz dann meine Aufschlagquote runtergegangen ist", so Kohlschreiber,der Durchgang zwei mit 5:7 abgeben musste. Der Weißrusse schlug auch imentscheidenden Satz stabil gut auf, Kohlschreiber hingegen musste mehr kämpfenund konnte die wenigen Chancen, die sich ihm boten nicht nutzen. So ging derGast aus Weißrussland nach zwei Stunden und 39 Minuten mit 4:6, 7:5 und 7:6(7:3) als Sieger vom Platz.Kapitän Michael Kohlmann zog nach dem 1:1 dennoch eine positive Zwischenbilanz:"Wir haben heute zwei enge Matches gesehen. Es gab einige Schlüsselmomente, indenen wir auch etwas Glück hatten. Ich fand das Match von Philipp hochklassig,die Zuschauer haben heute insgesamt zwei richtig gute Partien gesehen. Natürlichhätte ich lieber ein 2:0 gehabt, aber das ist ein Ergebnis, mit dem wir gutleben können. Morgen gibt es noch mal drei Punkte zu verteilen und ich hoffe,dass wir davon zwei holen."Der zweite Davis Cup-Spieltag am Samstag beginnt um 12.00 Uhr mit derDoppelpartie zwischen Kevin Krawietz (ATP-Doppel 13) und Andreas Mies(ATP-Doppel 14) sowie Egor Gerasimov und Andrei Vasilevski (ATP-Doppel 75).Anschließend kommt es zum Duell der beiden Topspieler Jan-Lennard Struff undEgor Gerasimov, ehe Philipp Kohlschreiber und Ilya Ivashka das fünfte und letzteMatch der Begegnung bestreiten.Tickets gibt es online über www.adticket.de und an der Tageskasse. Spielbeginnam Samstag, den 7. März ist um 12.00 Uhr. Übertragen werden die Matches ausDüsseldorf beim Streamingportal Sportdeutschland.TV unterwww.sportdeutschland.tv.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16996/4540058OTS: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell