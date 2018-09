Davis Cup 2019: Deutschland trifft zum Auftakt zuhause auf Ungarn

Hamburg (ots) - Das deutsche Davis Cup-Team trifft in dersogenannten Qualifikationsrunde 2019 zuhause auf Ungarn. Dies ergabdie Auslosung am Mittwoch in London. Die Partie findet am 1. und 2.Februar statt. Austragungsort und Belag stehen noch nicht fest. Miteinem Sieg würde sich die Mannschaft von Davis Cup-Kapitän MichaelKohlmann für die neu eingeführte Endrunde im November qualifizieren."Ich freue mich, dass uns das Los zumindest doch noch einHeimspiel in der neuen Saison beschert hat. Vor dem Hintergrund, dassauch Auswärtsspiele mit langen Reisen nach Brasilien, Indien oderChina möglich gewesen wären, ist Ungarn zuhause für uns sicher einangenehmerer Gegner", sagt Kohlmann. Der 44-Jährige weiter: "MitMarton Fucsovics haben die Ungarn einen Top 50-Spieler in ihrenReihen, der über viel Davis Cup-Erfahrung verfügt und auch in diesemJahr auf der Tour einige gute Ergebnisse erzielen konnte. UnserAnspruch ist natürlich, mit dem stärksten Team anzutreten und dieEndrunde zu erreichen."Die Generalversammlung der ITF hatte im August das neue DavisCup-Format verabschiedet, das nach wie vor von vielen internationalenTopspielern und diversen Verbänden - auch vom Deutschen Tennis Bund -kritisiert wird. 24 Teams kämpfen im Februar um die Qualifikation fürdas einwöchige Finale, das nach derzeitigem Stand vom 18. bis 24.November stattfinden soll. Die Partien werden nur noch über zweistatt drei Tage ausgetragen, gespielt werden alle Matches über zweiGewinnsätze. Die zwölf Sieger der Vorrunde, die vier Halbfinalisten2018 (Frankreich, Spanien, Kroatien, USA) sowie zwei Wildcard-Inhaber(Argentinien und Großbritannien) spielen dann den Davis Cup-Siegeraus.Deutschland und Ungarn standen sich im Davis Cup bislang fünf Malgegenüber. Das letzte Duell fand 1978 in Budapest statt, damalssiegte Ungarn mit 3:2.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell