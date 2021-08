Davinci Dynamics bringt mit dem DC100 ein neues, leistungsstarkes Angebot an Elektromotorrädern auf den Markt

Beijing (ots/PRNewswire) - Am 17. Juli wird Davinci Dynamics seinen OPEN DAY 2021 feiern und sein erstes Elektromotorradmodell - DC100 - offiziell vorstellen.Als Elektromotorrad hat das DC100 eine Leistung, die es mit der eines Motorrads mit herkömmlichem Antrieb (1000er Klasse) aufnehmen kann. Außerdem handelt es sich bei dem DC100 eher um einen zweirädrigen, dynamischen Roboter, der ein optimiertes, intelligentes und emotionales Fahrerlebnis bietet.DC100, ein futuristischer Café-Racer, wurde entwickelt, damit der Fahrer die Freude am Fahren voll auskosten kann: einfaches Design, hervorragende Leistung und müheloses Handling. Das DC100 bietet eine Spitzenleistung von 100,75 kW (137 PS) und ein maximales Drehmoment von 850 Nm.Das Aufladen des DC100 ist weithin möglich und lässt sich einfach bewerkstelligen. Das Motorrad wird von einem ternären Lithium-Akkupack mit hoher Energiedichte angetrieben. Die Batterie, die mit Hochspannungsplattformen kompatibel ist und hohe Lade-/Entladegeschwindigkeiten ermöglicht, kann Schnellladungen der Stufe 3 nutzen, die eine Aufladung von 0 auf 100 % in etwa 30 Minuten ermöglichen.Aufgrund seiner herausragenden Leistung lässt sich das DC100 als ein Roboter auf Rädern bezeichnen, der ein optimiertes Steuerungserlebnis bietet. Mit dem integrierten Steuerungssystem bietet das DC100 eine sofortige Beschleunigung bei jeder Kurve und eine einfache und optimale Balance beim Bremsen für mehr Sicherheit und Kontrolle. Im Gegensatz zur Komplexitätskontrolle herkömmlicher Motorräder kombiniert das DC100 einen Rückfahrassistenten mit einem Bergabfahrassistenten, der sicherstellt, dass der Fahrer auch an einer Steigung problemlos rückwärts fahren kann und sowohl die Balance als auch die Energierückgewinnung optimiert.Außerdem wird zur gleichen Zeit die Smartphone-App von DC100 - Davinci eingeführt. Das Telefon ist nicht nur der Schlüssel und das Armaturenbrett. Während der Fahrt bietet es eine Kartennavigation, ohne dass Sie die App wechseln müssen. Die App kann auch Echtzeitinformationen über den Fahrzeugzustand abrufen, das Fahrzeug orten und Fahrzeugsystem-Upgrades durch FOTA unterstützen.Informationen zu Davinci DynamicsDavinci Dynamics beschäftigt ein Team von Ingenieuren, Technologen und Motorrad-Enthusiasten, die alle ein gemeinsames Ziel haben - das perfekt ausbalancierte Elektromotorrad zu schaffen.Das Team ist getrieben von dem Wunsch, die wahre Freude am Motorradfahren zu vermitteln. Es hat die letzten 7 Jahre damit verbracht, unter der Begleitung weltweit führender Technologieinstitute - der Tsinghua Universität - an der grundlegenden Neuentwicklung des Motorrads zu arbeiten. Das Ergebnis ist das DC100 - ein Roboter-Zweiradfahrzeug, das Leistung und Benutzerfreundlichkeit perfekt vereint.Weitere technische Details zum DC100 und zu der Preisstellung werden veröffentlicht, gefolgt von einer begrenzten weltweiten Vorbestellung.Weitere Informationen finden Sie hier:www.davincimotor.comFacebook / Instagram: DavincimotorcycleFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1573935/image.jpgPressekontakt:Te Fa+86-10-87084384Original-Content von: Davinci Dynamics, übermittelt durch news aktuell