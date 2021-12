Davidson Capital legt zweiten Fund auf

Berlin (ots) -Als Venture Debt Pionier in Deutschland legt Davidson Capital & W Growth Technology jetzt schon den 2. Growth Credit Fund auf mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro. Die Online-Modefirma Les Lunes, die mit einer Gesamtinvestition von 3 Millionen Euro ihre internationale Expansion unterstützen will, profitiert als Erster von dem neu aufgelegten Venture Debt Fund. Seinen Entschluss für Venture Debt und hier gerade Davidson Capital & W Growth Technology, begründet Les Lunes CEO Stefan Worthmann so: "Ich bin beeindruckt von der Professionalität und Geschwindigkeit des Davidson Teams. Das ist für uns die richtige Finanzierung, um weiter in Wachstum zu investieren. Und Davidson ist der richtige Partner, bei dem am Ende das vertrauensvolle Verhältnis den Ausschlag gegeben hat." Auch von Seiten Davidson Capital & W Growth Technology war die Entscheidung der Kreditvergabe an Les Lunes eindeutig. "Wir glauben, dass Les Lunes den E-Commerce neu erfinden wird. So läuft ihr Marketing ausschließlich über Social Media und sie arbeiten mit Influencern, die gerade erst ihre Karriere starten. Hier sind sie den E-Commerce Giganten weit voraus.", betont Eran Davidson, CEO Davidson Capital & W Growth Technology .Erst im August dieses Jahres schloss der erste Fond von damals noch Davidson Growth Technology überaus erfolgreich. Mit dem neuen Fund expandiert Davidson Capital & W Growth Technology jetzt weltweit über Europa und Israel hinaus. So ist das neue, größere Team international aufgestellt mit Dependancen in London, Tel Aviv, New York und Berlin. Auch der zweite Davidson Capital & W Fond präsentiert sich mit dem Smart Debt Produkt als Pionier in diesem Bereich. "Für uns bedeutet das, dass wir real mit anpacken und jedem Unternehmen direkt Mehrwert liefern, indem wir Jahrzehnte Venture Capital Erfahrung mitbringen.", erklärt Eran Davidson.DAVIDSON CAPITAL & W Technology Growth Fund ging direkt aus dem 2014 erfolgreich gegründeten DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND hervor - dem allerersten Venture Debt Anbieter in Deutschland überhaupt. Mit Unterstützung einer diversen Gruppe von hochrangigen internationalen Investoren widmet sich Davidson Capital der Stärkung innovativer Kredit Finanzierungslösungen.Pressekontakt:Inga Schlomsinga@davidson-capital.com+4917623679354Original-Content von: Davidson Capital & W, übermittelt durch news aktuell