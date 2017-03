Unterföhring (ots) - Bei "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" begrüßtModerator Patrick Wasserziehr dieses Mal David Wagner. DerDeutsch-Amerikaner sorgt derzeit als Trainer des englischenZweitligisten Huddersfield Town für Aufsehen, der auf Rang drei liegtund um auf den Aufstieg in die Premier League hoffen darf. Bevor dergebürtige Frankfurter Ende 2015 nach England wechselte, trainierte erüber vier Jahre lang die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. AlsAktiver spielte er viele Jahre an der Seite seines bis heute engenFreundes Jürgen Klopp beim 1. FSV Mainz 05, war 1997 Teil derSchalker "Eurofighter" und bestritt acht Länderspiele für die USA.Außerdem ist Michael Frontzeck zu Gast. Der 52-jährige gebürtigeMönchengladbacher war zuletzt bis Ende 2015 als Trainer von Hannover96 tätig, davor außerdem für Borussia Mönchengladbach, den FC St.Pauli, Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld. Den Großteil seineraktiven Karriere bestritt er für die "Fohlen-Elf" und den VfBStuttgart und lief in dieser Zeit 19 Mal für Deutschland auf.Ebenfalls im Studio ist der Kabarettist HG. Butzko, der gegenüberder Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen aufwuchs und einer derwechselnden Autoren des "abpfiff" im Kicker-Sportmagazin ist.Komplettiert wird die Runde von Jörg Althoff, Sportchef bei BILD Süd."Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhrdirekt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem HamburgerSV und Hertha BSC (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 9958 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell