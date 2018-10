David Oku bleibt Runningback-Coach und wird Master-Student am MCI - BILD

Kooperation von SWARCO RAIDERS Tirol und MCI Management CenterInnsbruck ermöglicht VertragsverlängerungInnsbruck (ots) - "Nach der Saison ist vor der Saison", wie es soschön heißt. Der Blick nach der "erfolgreichsten Saison", wie esHeadCoach Shuan Fatah von den SWARCO RAIDERS Tirol gerne bezeichnet,geht zielstrebig nach vorne; keiner kann, darf und will sich auf denLorbeeren ausruhen. Kein Wunder also, dass bei den SWARCO RAIDERS dieVorbereitungen für das kommende Jahr bereits jetzt auf Hochtourenlaufen.Die erste (Wieder)-Verpflichtung ist unterzeichnet: David Oku hatseinen Vertrag für die Saison 2019 in der Tasche und wird damit seineerfolgreiche Arbeit als Runningback-Coach fortführen können. DavidOku kam bereits 2015 als Spieler zu den SWARCO RAIDERS Tirol.Innsbruck war seine erste Station außerhalb der USA und nach diesemJahr in Tirol, wo er hauptsächlich bei den internationalen Spielenzum Einsatz kam, absolvierte er noch Stationen in China und inDeutschland in der GFL. 2018 holte ihn Shuan Fatah zurück an den Inn,wo sich David Oku sichtlich wohl fühlt.In der vergangenen Saison, in der die SWARCO RAIDERS Tirol alleangestrebten Titel einstreifen konnten (CEFL, Superfinal und AFL),war David Oku sowohl als Coach als auch als Spieler erfolgreich imEinsatz. Mit der nunmehrigen Vertragsunterzeichnung kann er seineZusammenarbeit mit Sandro Platzgummer, Tobias Bonatti & Co weiterfortführen.Möglich macht die neuerliche Verpflichtung von David Oku unteranderem das MCI Management Center Innsbruck als starker Partner derSWARCO RAIDERS Tirol. David qualifizierte sich nicht nur für das imHerbst 2018 beginnende Master Studium International Business & Law,sondern auch für eines der begehrten Stipendien."Ich fühle mich in Tirol sehr wohl und bin glücklich, dass ichmein Studium mit American Football verbinden kann. Die Kooperationder SWARCO RAIDERS Tirol mit dem MCI Management Center Innsbruckbietet mir die optimale Voraussetzung beides unter einen Hut zubringen", freut sich David Oku auf die kommenden Herausforderungen.[Weitere Informationen] (https://www.ots.at/redirect/mcidavidoku)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI: Ulrike Fuchs, +43 (0)512 2070 1527, ulrike.fuchs@mci.eduSWARCO RAIDERS Tirol: Gabi Pilger, Tel. +43 676 8447 91199, media@raiders.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell