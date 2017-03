David Marquette, Jez Humble, Denise Jacobs als Keynote Speaker für AGILE2017 Konferenz

International größtes Treffen der Agile-Anwender findet vom 7. -11. August 2017 in Orlando, Florida, stattPortland, Oregon (ots/PRNewswire) - Agile Alliance(https://www.agilealliance.org/) gab heute die Hauptredner fürAGILE2017 (https://www.agilealliance.org/agile2017/) bekannt, dasgrößte, jährlich stattfindende globale Treffen der 'Agilisten'. DieKonferenz ist weithin als wichtigste weltweite Veranstaltung fürFortschritte in der Agile-Softwareentwicklung anerkannt, die derFörderung der Agile-Prinzipien und Praktiken dient und Raum fürBegegnung und fruchtbaren Ideenaustausch bietet.Hauptreferenten der mit großer Spannung erwarteten Veranstaltung(https://www.agilealliance.org/agile2017/) sind David Marquette(Bestsellerautor von Turn the Ship Around), Jez Humble (Gründer undCTO von DevOps Research and Assessment LLC; Dozent an der UCBerkeley) und Denise Jacobs (Gründerin und CEO von The CreativeDose).Die mittlerweile im 16. Jahr stattfindende globale Agile AllianceKonferenz ist die führende internationale, nicht kommerzielleKonferenz zu Agile-Methoden in der Softwareentwicklung. Vernetzungund Vermittlung bilden das Kernstück jeder der Agile Konferenzen.Hier kommen Teilnehmer aus der ganzen Welt zusammen, viele von ihnenseit mehreren Jahren in Folge, um sich mit Peers und den führendenPersönlichkeiten im Bereich Agile zu treffen. Die vor Ort geknüpftenBeziehungen, die erlebte Unterstützung und das neu gewonnene Wissenbieten eine bereichernde und anhaltende Erfahrung, die denindividuellen Erfolg und die kollektive Weiterentwicklung der Branchebegünstigt. Die Konferenzen sind offen, ansprechend und dienen derFörderung innovativer Ideen auf Basis realer Agile-Implementierungen."Ich bin begeistert, David, Jez und Denise als Hauptredner derwichtigsten Veranstaltung des Jahres für Agile-Anwender begrüßen zudürfen", erklärte Tricia Broderick, Vorsitzende der AGILE2017(https://www.agilealliance.org/agile2017/) Konferenz. "Mit über 250Sessions bietet diese Konferenz die umfangreichste Möglichkeit,modernste Fähigkeiten und Spitzentechniken zu erlernen, die sofortfür den Erfolg am Arbeitsplatz genutzt werden können. Es handelt sichum eine beispiellose Chance, sich an der globalen Förderung von Agilezu beteiligen. Die unschlagbare Vielzahl von ansprechenden Sessionsund Unterredungen wird Sie motivieren und anspornen, die Welt derSoftwareentwicklung zu verbessern".Das vollständige AGILE2017(https://www.agilealliance.org/agile2017/) Programm wird am 19. April2017 bekanntgegeben.Es besteht die Möglichkeit für Gruppenrabatte.Für weitere Informationen und Registrierungsunterlagen besuchenSie bitte die Agile Alliance Website(https://www.agilealliance.org/agile2017/).Informationen zur Agile AllianceDie Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist einegemeinnützige Organisation, welche die im Agile Manifesto dargelegtenKonzepte der Agile-Softwareentwicklung fördert. Mit weltweit fast35.000 Mitgliedern und Abonnenten orientiert sich die Agile Alliancean den Prinzipien der Agile-Methoden und am Mehrwert, die sieEntwicklern, Organisatoren und Endbenutzern bieten. Agile Allianceorganisiert und unterstützt Veranstaltungen, um dieAgile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen.MedienkontaktPam HughesMarketing Chief, Agile Alliancepress@agilealliance.orgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpgOriginal-Content von: Agile Alliance, übermittelt durch news aktuell