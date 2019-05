David Iussow IG: Korrektur-Potenzial ist da, Techwerte überbewertet? – Kursverfall bei Yuan – Ölpreise ziehen – Goldpreis – USD

David Iussow, IG: "Ich sehe es als eher schwierig an, dass wir neue Höchstkurse sehen, insbesondere im 2. Quartal 2019 in den US-Indizes. Nicht nur aufgrund des Handelskonfliktes, sondern auch wegen den US-Konjunkturdaten. Der Kursverfall beim chinesischen Yuan ist sicherlich keine Manipulationstaktik der Chinesen. Der Euro wieder bei 1,12 USD, der Euro wird nicht so stark einbrechen. Die Ölpreise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



