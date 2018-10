Hamburg (ots) - Der begnadete Musiker hatte in den letzten zweiJahren auf harte Weise lernen müssen, dass auch er nicht von denSchattenseiten des Lebens verschont bleibt. Erst die Klage einesCallgrils wegen Körperverletzung, dann kam Anfang des Jahres auchnoch ein Bandscheibenvorfall hinzu. Im Interview mit Closer (EVT2.10.) spricht er über seine Auszeit und deren Folgen.Die ersten Anzeichen des Bandscheibenvorfalls tauchten Endeletzten Jahres auf: "Ich konnte plötzlich meine linke Hand nicht mehrbewegen. Da wurde mir schlagartig klar, dass irgendwas nicht stimmt."Danach folgte eine längere Pause, da eine OP für Garrett nichtinfrage kam. "Ich wollte mich keiner Operation unterziehen und habemich, statt mich unters Messer zu legen, für eine längere Auszeitentschieden, um den Bandscheibenvorfall konservativ zu therapieren.Ich habe viel Physiotherapie und Rückenübungen gemacht, um mich zumeiner alten Form zurückzukämpfen." Die richtige Entscheidung, wie erheute reflektiert. " Auf Dauer hätte die Qualität des Spielsgelitten. Und ich selbst hätte gelitten. Wenn der Körper nicht sofunktioniert, wie man es gerne hätte, fühlt man sich auch im Kopfnicht wohl."Diese schwierige Phase wäre ohne die Unterstützung seiner Mutterwohl kaum durchzustehen gewesen. "Meine Mutter war am meisten fürmich da. Sie ist zu meinen Terminen beim Physiotherapeutenmitgekommen. Sie war so lieb, sich alle Übungen ganz genauaufzuschreiben. Zu Hause hat sie mir dann geholfen, die Übungennachzumachen."Auch wenn die schweren Zeiten nun hinter ihm liegen, haben dieseihn für sein Leben geprägt. "Es ist völlig normal Krisen zudurchlaufen", sagt David Garrett. "Für mich ist das größte GlückMenschen um mich zu haben, denen man absolut vertrauen kann. Menschenbei denen ich ich selbst sein kann und die sich gleichzeitig auch vormir nicht verstellen."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 41/2018, EVT 2.10.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell