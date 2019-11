David Chaum kündigt die xx-Münze an, die dezentralisiertes Messaging, Zahlungen und dApps auf dem xx-Netzwerk unterstützt

Die xx-Münze, die innerhalb der weltweiten Community xx collectiveweit verbreitet werden soll, schafft Anreiz für xx-Netzwerkknoten,über die die digitale Währung Praxxis und die Datenschutz-SoftwareElixxir ausgeführt werden.Singapur (ots/PRNewswire) - Der Kryptographie-Pionier David Chaumkündigte heute die xx-Münze an - eine digitale Währung, diedezentralisiertes Messaging, Zahlungen und dApps im xx-Netzwerkunterstützt. Die technischen Einzelheiten und Pläne zur Verteilungder xx-Münze werden nächste Woche bei einer Festveranstaltung imNationalen Forschungsinstitut für Mathematik und Informatik (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=4265812095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D363197292%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cwi.nl%252Fevents%252F2019%252Flectures-2019%252Fcwi-lectures-2019%26a%3DNational%2BResearch%2BInstitute%2Bfor%2BMathematics%2Band%2BComputer%2BScience%252C&a=Nationalen+Forschungsinstitut+f%C3%BCr+Mathematik+und+Informatik) in Amsterdamveröffentlicht, das Zuhause der ursprünglichenKrypto-Forschungsgruppe von Chaum."Die xx-Münze und das xx-Netzwerk werden Smartphone-Nutzern unddApp-Entwicklern dienen, indem sowohl dieMetadaten-Shredding-Anonymität und der Datenschutz von Elixxir alsauch die Sicherheit, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Praxxisgenutzt werden", so Chaum. "Durch die erfolgreiche Verbindung derbeiden Projekte kann das xx-Netzwerk die Spannung zwischenGeschwindigkeit/Skalierung und Datenschutz/Sicherheit abbauen."Frühe Unterstützer (aber keine US-Personen), die vor derVeröffentlichung des Whitepaper zum xx-Netzwerk die Smartphone-App xxcollective (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=2845674984&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D3866300871%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fxxcollective.io%252F%26a%3Dxx%2Bcollective&a=xx+collective) herunterladen, erhaltenbestimmte Vorteile, durch die sie sich am xx-Netzwerk intensiverbeteiligen können. Einzelheiten für berechtigte Teilnehmer könnenunter xx-coin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=1601213316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D1017210134%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fxx-coin.io%252F%26a%3Dxx-coin&a=xx-coin).io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=1571852319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D158458844%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fxx-coin.io%252F%26a%3D.io&a=.io) abgerufen werden.Das xx-Netzwerk wurde in Erwiderung auf die zunehmende Besorgnisder Öffentlichkeit über den Datenschutz der Benutzer sowie diewachsende Bedrohung durch Quantencomputing entworfen. DieElixxir-cMix-Netzwerkschicht bietet bahnbrechenden Datenschutz undSicherheit durch das Shredding von Benutzer-Metadaten. Praxxisverwendet eine denominierte Münzen-Struktur, die Zahlungen ineinzelne Münzen aufteilt, um Datenschutz zu gewährleisten, sowie einebesondere Hash-basierte Kryptographie, die vor Angriffen durchaktuelle Nationalstaat-Gegner und vor zukünftigen Quantencomputernsicher ist.Mit der sukzessiven Einführung des xx-Netzwerks wurde bereitsbegonnen. Die öffentliche Alpha-Version des xx-Netzwerks unterstütztaktuell den xx-Messenger, eine Elixxir dApp, die beispiellosenDatenschutz von Nutzern bietet, indem verhindert wird, dassBeobachter Metadaten sammeln. Für die Beta-Version vom xx-Netzwerk,die Anfang 2020 veröffentlicht werden soll, ist eine tiefereIntegration von Elixxir und Praxxis vorgesehen. Außerdem wird sieüber 600 unabhängige Netzknoten ausgeführt, die Anfang dieses Jahresausgewählt wurden."Damit wir online bedenkenfrei mit den wichtigeren und teilweiseempfindlichen Bereichen unseres Lebens umgehen können, brauchen wirGeld, das finanzielle Privatsphäre und Sicherheit bietet, um unsereAngelegenheiten zu erledigen", so William Carter, COO von Praxxis."Und um unsere Nutzer weltweit zu unterstützen, benötigen wir einemaßstabsgerechte Leistung mit geringer Latenz und hoherGeschwindigkeit. Durch die xx-Münze können Praxxis und dieElixxir-Software diese Ziele erreichen, indem sie über dasdezentralisierte xx-Netzwerk ausgeführt werden. Der nächste Schrittist dann die Beta-Version!"Um weitere Informationen zur Verteilung der xx-Münze und demxx-Netzwerk zu erhalten und den xx-Messenger zu nutzen, laden Siebitte über xxcollective.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=2046112859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D3695720778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.xxcollective.io%252F%26a%3Dxxcollective.io&a=xxcollective.io) dieSmartphone-App xx collective herunter.Informationen zu Praxxis:Praxxis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=2491375963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D2731992185%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpraxxis.io%252F%26a%3DPraxxis&a=Praxxis) ist eine digitale Währung und einKonsens-Protokoll, das eine Full-Stack-Blockchain unterstützt.Praxxis wurde von WBM Corp. entworfen und entwickelt. WBM Corp., dasvon William Carter geführt wird, ist eines der ersten Unternehmen mitSitz in der Cayman Enterprise City auf den Kaimaninseln. Carter istInformatiker und verfügt über umfangreiches Hintergrundwissen zuSystemdesign, das er sich durch seine Arbeit im Bereich Blockchain,Optik-F&E und zuvor bei JPL in Pasadena angeeignet hat. Das WBM-Teambesteht aus Kryptographen, Entwicklern, Betriebspersonal undMarketingexperten. Frühe Arbeiten zur Praxxis-Chain wurden bei derPrivategrity Corporation im Raum Los Angeles durchgeführt.Informationen zu xx collective:Die weltweite Community xx collective unterstützt die Projekte vonDavid Chaum und hat über 4.500 Community-Mitglieder, die mitmachen,um sich einen frühen Zugang zum xx-Messenger und zu anderenInformationen und Eigenschaften des xx-Netzwerks zu sichern. Die Appxx collective ist auf iOS und Android verfügbar, um die Teilnahme amxx-Netzwerk auf dem Weg zu MainNet zu unterstützen. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.xxcollective.io.Informationen zu Elixxir:Elixxir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=3364130216&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D2677159818%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252F%26a%3DElixxir&a=Elixxir) ist eine Datenschutz-Transaktionsplattform, dievon Knotenpunkten unterstützt wird, die die Elixxir-cMix-Softwareausführen. Elixxir macht Metadaten unkenntlich, die durch täglicheBenutzeraktivitäten erzeugt werden. Die Plattform unterstützt SecureMessaging, Zahlungen und dApp-Datenübertragung (DecentralizedApplication). Elixxir kann große Transaktionsmengen durch extremschnelle Verarbeitung unterstützen und fördert so die weltweiteÜbernahme der dezentralisierten Blockchain durch Verbraucher.Informationen zu David ChaumDavid Chaum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2641229-1&h=3697272249&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2641229-2%26h%3D4158506366%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fchaum.com%252F%26a%3DDavid%2BChaum&a=David+Chaum) ist weithin bekannt für dieErfindung der ersten digitalen Währung, e-Cash, in den frühen 1980erJahren. In den 1990er Jahren setzte er sie in seinem UnternehmenDigiCash ein. Kürzlich erhielt er außerdem Anerkennung für dasKonzept einer ersten dezentralen Blockchain, die erstmals in seinerDoktorarbeit in Berkeley im Jahr 1982 Erwähnung fand.