David Bowie, U2, Depeche Mode und Co: Sky Arts Eigenproduktion erzählt Geschichte der Hansa Studios

Unterföhring (ots) -- "Hansa Studios: By the Wall 1976-90" in Erstausstrahlung am 10.Januar auf Sky Arts- Sky Arts HUB Produktion erzählt die Geschichte eines der weltweitbedeutendsten Musikstudios und seiner Produktionen- 90-minütige Doku auch auf Abruf auf Streaming-Dienst Sky Ticketsowie auf Sky Go und Sky On DemandUnterföhring, 1. Dezember 2017 - Anfang Januar 2016 hält diemusikinteressierte Welt den Atem an. Gerade noch hat David Bowie anseinem 69. Geburtstag sein langerwartetes, neuestes Albumveröffentlicht, das von Kritikern und Fans enthusiastisch gefeiertwird. Der gleichnamige erste Single Release "Blackstar" ist zudemschon seit Wochen in aller Ohren, auch da Bowie einen Mix der Singleder Sky Serie "The Last Panthers" als Intro gewidmet hat. Dabestätigt sein Sohn Duncan am 11. Januar um 7:54 Uhr den Tod seinesVaters am Vortag mit den Worten "Very sorry and sad to say it's true.I'll be offline for a while. Love to all."Anlässlich des 10. Januars - dem Tag, an dem die Welt dem Chamäleonder Popmusik gedenkt - zeigt Sky Arts HD die Dokumentation "HansaStudios: by the Wall 1976-90" als Weltpremiere.Die Sky HUB Produktion erzählt die faszinierende und bewegteGeschichte dieser direkt neben der Berliner Mauer gelegenenAusnahmestudios. Sie begann damit, dass David Bowie dort seine BerlinTrilogie und ins Besondere den symbolischen Kultsong "Heroes" (1977)dort produzierte.Im gleichen Jahr kreierte er mit Freund Iggy Pop den Kulthit "Lustfor Life" als Teil von Iggys gleichnamigen Album. Ihnen folgten dasWho-is-Who der Musikwelt: Depeche Mode mit dem Album "Some GreatReward" (1984) und der Single "People are People", Nick Cave and theBad Seeds mit dem Album "The Firstborn is Dead" (1984) , U2s "AchtungBaby" (1991) mit "One Love" und viele, viele mehr - bis heute habenin "Hansa by the wall" über 1000 Künstler und Bands über 3000 Songsund Alben produziert.Neben den hervorragenden Aufnahmebedingungen waren es auch diebesondere Lage am Potsdamer Platz in unmittelbarer Nähe der BerlinerMauer, die Kultur der "Insel" Westberlins sowie die politischeSituation auf des Kalten Krieges Messers Schneide, was die Künstlerfaszinierte und ihnen als wichtige Inspirationsquelle diente. Zu Wortkommen in den von Mike Christie produzierten 90-minütigemmusikalischen Ritt durch die Geschichte unter anderem: REM-FrontmannMichael Stipe, Martin Gore von Depeche Mode, Alexander Hacke vonEinstürzende Neubauten, Iggy Pops und David Bowies Bassist Tony FoxSales, Gaz Coombes und Danny Goffey von Supergrass, Nick Cave undBandmitglieder von Bad Seeds, Fish und Steve Rothery von Marillionund viele Musikproduzenten und Toningenieure, wie Tony Visconti,Flood, Eduard Meyer, Chris Kimsey, Daniel Miller, Gareth Jones.Ausstrahlungsdetails:"Hansa: By the wall 1976-90" am Mittwoch, den 10. Januar auf Sky ArtsHD um 20:15 Uhr sowie auf Abruf auf Sky Go und Sky On Demand sowieauf dem monatlich kündbarem Online Streaming-Dienst Sky Ticket."The Last Panthers" weiterhin auf Abruf als Sky Box Set auf Sky Go,Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen.