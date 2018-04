Dauernuckeln lässt Milchzähne schief wachsen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Eltern sollten ihrem Kind den Schnuller möglichst nur einebegrenzte Zeit am Tag geben. Denn Dauernuckeln über einen langenZeitraum lässt die Milchzähne schief wachsen. "Die Milchzähne werdenbeim Nuckeln nach vorn gedrückt. Je intensiver der Schnuller inGebrauch ist, umso ausgeprägter der Schiefstand", betont Zahnarzt Dr.Thomas Breyer aus Meißen im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Daskann sich sogar auf die bleibenden Zähne auswirken." Schieben sichdie oberen Frontzähne nach vorne, wird es Zeit, dem Kind den Nuckelallmählich abzugewöhnen. Im schlimmsten Fall kann sich einlutschoffener Biss entwickeln, der kieferorthopädisch behandeltwerden muss. "Er wirkt sich negativ auf die Sprach- undGebissentwicklung aus", so der Zahnarzt. Breyer empfiehlt, schon abder U5 mit sechs Monaten regelmäßig zur Zahnvorsorge zu gehen.Zur Beruhigung oder als Einschlafhilfe ist ein Nuckel in Ordnung."Versuchen Sie nach einer Weile, den Schnuller zu entfernen, undziehen Sie ihn auch nach dem Einschlafen vorsichtig aus dem Mund",rät der Zahnarzt. Das ist nicht nur für die Entwicklung des Kieferswichtig: Häufige Infekte und schlechtere Sprachentwicklung werdenebenfalls in Zusammenhang mit häufigem Nuckeln gebracht.Wissenswertes rund den Schnuller erfahren Leser im aktuellen "Babyund Familie"-Heft.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell