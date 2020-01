Dauerhafte Abnehmerfolge bringt nur eine Ernährungsumstellung

Baierbrunn (ots) - Nach dem Ende einer Diät hat man die Kilos schnell wiederdrauf - oft sogar mehr als zuvor. Langfristige Abnehmerfolge bringt nur einedauerhaft veränderte Ernährung. Mit den richtigen Nahrungsmitteln kann man sichguten Gewissens satt essen und nimmt langfristig trotzdem ab, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt.Gute und böse KalorienBeim Abnehmen kommt es nicht nur auf die Menge der zugeführten Kalorien an,sondern auch darauf, aus welchen Lebensmitteln diese stammen. Tatsächlich gibtes so etwas wie gute und böse Kalorien: Zucker und stark verarbeiteteKohlenhydrate, etwa aus Weißmehl- und Fertigprodukten, erhöhen die Ausschüttungdes blutzuckersenkenden Hormons Insulin. Dieses bremst den Fettabbau und fördertFetteinlagerungen. Besonders kritisch sind kurzkettige Kohlenhydrate wieTrauben-, Frucht- und Haushaltszucker. Fett und Eiweiß dagegen führen zu keineroder nur zu einer geringeren Insulinausschüttung. Fett liefert zwar deutlichmehr Kalorien als Kohlenhydrate, doch es sättigt auch länger.Einige Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten einhaltenEbenso interessant wie das "Was" ist beim Essen das "Wie oft". Wer ständigseinen kleinen Hunger stillt und im Zwei-Stunden-Takt isst, hat einen dauerhafterhöhten Blutzuckerspiegel - vor allem wenn die Snacks aus Süßigkeiten und starkverarbeiteten Kohlenhydraten bestehen. Der Körper schüttet vermehrt das alsDickmacher-Hormon bezeichnete Insulin aus. Um das zu verhindern, solltenzwischen den Mahlzeiten einige Stunden Abstand eingehalten werden.In der neuen "Apotheken Umschau" können Leserinnen und Leser eine persönlicheBestandsaufnahme ihrer eigenen Ernährungsgewohnheiten machen. Das neue"Apotheken Umschau"-Buch "Gesund abnehmen" präsentiert alles Wissenswerte sowieGenuss-Rezepte für jeden Tag. Es kostet 19,90 Euro und ist ab 6. Januarerhältlich.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2020 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4481695OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell