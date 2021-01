Dauerbrenner erneuerbare Energien: Mit diesen zwei Werten kannst auch du davon profitieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

Jedem Anleger sollte eines immer bewusst sein: nämlich, dass sich nicht erst seit Corona unsere Welt in einem ständigen Wandel befindet. Auch an der Börse finden dadurch kontinuierlich Veränderungen statt. Und nicht nur einzelne Unternehmen, sondern durchaus auch ganze Branchen können davon betroffen sein. Aktuell kann man dies beispielsweise am Energiebereich erkennen.

Hier verlieren die fossilen Energieträger wie Öl und Kohle immer mehr an Bedeutung. Im Gegenzug erleben im Moment die erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft einen regelrechten Boom. Und ich möchte behaupten, dass diese Entwicklung erst der Anfang eines großen Umbruchs ist. Es könnte also durchaus Sinn machen, bei seinen Investitionen auch ein wenig nach Werten aus diesem Bereich Ausschau zu halten. Schauen wir uns deshalb heute einmal zwei solcher energiegeladenen Aktien kurz an.

NextEra Energy

Geht es um erneuerbare Energien, könnte vielleicht der US-amerikanische Versorger NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) eine gute Wahl sein, welcher in den USA eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich ist. Und an seinem Heimatmarkt ist der Konzern demzufolge auch einer der größten Energieproduzenten auf Basis von Windkraft und Solar. Allerdings fährt NextEra durchaus eine zweigleisige Strategie.

Zum einen erzeugt das Unternehmen mit Sitz in Juno Beach (Florida) seinen Strom aus acht kommerziellen Kernkraftwerken in New Hampshire, Iowa, Wisconsin und natürlich Florida. Allerdings nimmt es über seine Tochtergesellschaft NextEra Energy Resources auch am Wettbewerb bei den erneuerbaren Energien teil. Nach eigenen Angaben ist man nicht nur der weltweit führende Anbieter von Batteriespeichern, sondern auch der weltgrößte Hersteller von Wind- und Sonnenenergie.

In Sachen erneuerbare Energien ist NextEra also ein Schwergewicht. Deshalb könnte das Unternehmen für eine Investition in diesem Bereich durchaus interessant erscheinen. Und man sollte an dieser Stelle wissen, dass die NextEra-Aktie schon seit geraumer Zeit überzeugen kann. Alleine in den letzten zehn Jahren ging es mit ihr um stolze 494 % nach oben. Und auch im gerade begonnenen Jahr beweist sie Stärke und notiert auf einem Kursniveau von 79,69 US-Dollar (11.01.2021) bereits 7,4 % höher als am ersten Handelstag.

Da wir, was die Energiewende angeht, eigentlich noch so ziemlich am Anfang stehen, dürfte der Trend hin zu den erneuerbaren Energien wohl weiterhin massiv anhalten. Und dies sollte sich natürlich dementsprechend noch längere Zeit positiv in der Geschäftsentwicklung von NextEra Energy widerspiegeln. Die NextEra-Aktie könnte ein international ausgerichtetes Depot also durchaus gehörig unter Strom setzen.

Siemens Energy

Kommen wir als Nächstes zur in München beheimateten Siemens Energy AG (WKN: ENER6Y). Das Unternehmen ist mit seinen rund 91.000 Mitarbeitern weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Unter anderem zählen Dampfturbinen, Generatoren, Gasturbinen und Transformatoren zum Produktportfolio des Konzerns.

Was den Bereich saubere Energieerzeugung betrifft, ist Siemens Energy hervorragend aufgestellt. Und zwar durch seine Beteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy (WKN: A0B5Z8), die inzwischen fast 70 % des gesamten Börsenwerts ausmacht. Dadurch gehört auch Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.

Aktien mit Bezug zur neuen Energiewelt werden derzeit von den Investoren regelrecht gefeiert und stark nachgefragt. Dies könnte den Hintergrund haben, dass sowohl die EU mit dem Green Deal als auch die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden hohe Investitionen in erneuerbare Energien und die dazugehörige Infrastruktur planen. Weiterhin treibt noch ein weiterer Faktor die Nachfrage. Immer mehr institutionelle Investoren achten nämlich darauf, dass vermehrt Aktien im Portfolio auftauchen, die entsprechende Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Die Siemens-Energy-Aktie hatte erst am 28.09.2020 ihr Börsendebüt. Doch seither konnte ihr Kurs gut zulegen und sie notiert aktuell mit 34,14 Euro (12.01.2021) hervorragende 55 % über ihrem Erstausgabepreis. Auch wenn die Papiere noch keine lange Börsenhistorie aufweisen, könnten sie aufgrund ihres Geschäftsmodells für Investoren, die auf Nachhaltigkeit setzen, durchaus interessant sein. Allerdings sollte man hier meiner Meinung nach für eine Investition ein wenig mehr Risikobereitschaft mitbringen.

