Daueraufreger Schulreinigung / Kommentar von Susanne Leinemann

Berlin (ots) - In den Berliner Verwaltungen gibt es inzwischen ein Bewusstseindafür, dass bei der Schulreinigung etwas gründlich schief gelaufen ist. Zu langehieß das Motto: Hauptsache billig. Der Preis dafür war viel zu hoch: Schülerekeln sich vor den Toiletten, Lehrer fühlen sich in ihrer Arbeit nichtwertgeschätzt, weil alles so schmutzig ist, und Reinigungskräfte verrichtenlieblos ihre Arbeit, weil sie extrem schlecht bezahlt sind und oft keinVerhältnis zur Schule haben. Die Senatsverwaltung empfiehlt den Bezirken nun die"Einführung einer Tagesdienstreinigung". Warum? So bleibt der Dreck nicht bisabends spät liegen, so haben die Hausmeister eine Chance, mit denReinigungskräften zu sprechen, so bekommen die ein Verhältnis zum Arbeitsort.Der Anfang ist gemacht. Endlich.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4502065OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell