Datumate und Dorsch Gruppe verkünden strategische Partnerschaft

Datumate und Dorsch schließen sich zusammen, um fortschrittlicheBaudatenanalyse für den Infrastrukturausbau in DeutschlandbereitzustellenYokneam, Israel, und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Datumate und die Dorsch Gruppe haben heute bekanntgegeben, dass sieeine strategische Zusammenarbeit vereinbart haben. Dabei wirdDatumates innovative Plattform für Baudatenanalyse DatuBIM(TM) mitdem branchenführenden Leistungsspektrum der Dorsch Gruppe beiBauplanung und -beratung kombiniert.Durch die Partnerschaft kann Dorsch seineDigitalisierungsleistungen von der Planung auf den gesamtenBaulebenszyklus ausdehnen. DatuBIM(TM) dient der digitalenÜberwachung und Dokumentation von Bauprozessen in Zusammenhang mitProjektleitung und Engineering. Dadurch entsteht eine zentrale,kontinuierlich aktualisierte Informationsquelle über digitalisierteProjekt-Assets von Planung bis Durchführung und Instandhaltung. Diestrategische Partnerschaft sieht vor, dass die Dorsch GruppeDatuBIM(TM) Dienste an Kunden in Deutschland, Österreich und derSchweiz verkauft und bereitstellt, inklusive Support. Abgedecktwerden neue Infrastrukturprojekte genau wie die Erneuerungbestehender Infrastruktur."Wir begrüßen die Kollaboration mit einem vom Markt so angesehenenPartner wie der Dorsch Gruppe, um Kunden in der gesamten DACH-Regiondabei zu helfen, ihre Bauprojekte zu digitalisieren und zuoptimieren", sagte Tal Meirzon, CEO von Datumate. "Gemeinsam werdenwir dafür sorgen, dass sich die Datenanalyse für fundiertenErkenntnisgewinn großflächig durchsetzt.""Unsere Partnerschaft mit Datumate und die Vorteile ihrerDigitalisierungsplattform zur Optimierung von Planung,Projektdurchführung und Asset-Management stärkt unser Portfolio.Indem wir zukunftsweisende Technologie anbieten, lassen sich dieRisiken und Herausforderungen der Kunden besser beherrschen. Durchdiese Partnerschaft entsteht ein Kraftpaket aus Technologie undExpertise. Wir sind überzeugt, dass sie für unsere Kunden eineausgezeichnete Rendite und messbaren geschäftlichen Nutzen bringenwird", sagte Andreas Schweinar, CFO der Dorsch Gruppe.Informationen zu DatuBIM(TM)DatuBIM(TM) 2.0 ist eine unaufdringliche, durchgängig konzipierteService- und Kollaborationsplattform, die Baudaten innerhalb vonStunden nach Datenerhebung automatisch analysiert und mitDesignplänen und Projektfortschritt vergleicht. DigitaleIst-Zwillinge und automatisierte mehrdimensionale, maßgeschneiderteAnalysen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung, Lenkung undDokumentation von Prozessen, Qualität und Kostenplanung. Diecloudbasierte DatuBIM(TM) Software schafft Werte fürProjektverantwortliche, Manager und Bauunternehmer und alleFachgebiete der Baubranche.Informationen zu DatumateDatumate entwickelt Software und Dienstleistungen auf Basis vonBig Data-Analyse, maschinellem Lernen, hochmoderner Computer Visionsowie Drohnen- und Kameratechnologien. Unsere Vorzeigedienste und-produkte, DatuBIM(TM) und DatuSurvey(TM), revolutionieren dieKernprozesse wie Durchführungsmanagement vonInfrastruktur-Bauprojekten und vereinfachen die Digitalisierung desgesamten Asset-Lebenszyklus von Planung bis Durchführung undInstandhaltung.Weitere Informationen besuchen Sie Datumate auf der InterGeoStuttgart (Halle 3, Stand F3.070) oder auf www.datumate.comInformationen zur Dorsch GruppeSeit fast 70 Jahren ist Dorsch ein angesehener und innovativerConsulting- und Engineering-Partner für industrielle Kunden, privateInvestoren und öffentliche Institutionen. Mit etwa 2.000 Mitarbeiternzählt die Dorsch Gruppe zu den größten unabhängigen Planungs- undBeratungskonzernen Deutschlands und ist international mit mehrerenNiederlassungen und einer Vielzahl an Projektbüros in mehr als 40Ländern vertreten.Weitere Informationen unter: www.dorsch.dePressekontakt DatumateUrsula RonDirector of MarketingE-Mail: ursular@datumate.comTel.: +972-73-705-7083Pressekontakt DorschGerhard HabingerDirector of MarketingE-Mail: Gerhard.Habinger@dorsch.deTel.: +49-89-5797-545Original-Content von: Datumate, übermittelt durch news aktuell