Datron: Sie dürfen gespannt sein!

Am 26.07.2018 ging die Aktie Datron an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 13 EUR aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Datron nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Datron auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Datron sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,11 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 35,36. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Datron auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Datron investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,54 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.