Dating-Studie: Diese 4 Dating-Stile bestimmen den Erfolg bei der Partnersuche (FOTO)

Hannover (ots) -Die Online-Partnervermittlung www.Gleichklang.de hat über 2800partnersuchende Singles zu ihrem Dating-Verhalten befragt. Es zeigtesich, dass vier Dating-Stile die Wahrscheinlichkeit des Erfolges unddie Geschwindigkeit des Erfolges beeinflussten.Die Befragung wurde für Gleichklang durch den Diplom-PsychologenDr. Guido F. Gebauer durchgeführt.Dies sind die vier Dating-Stile:Intensiv Online kommunizieren: Singles mit diesem Stil sind aufder Online-Ebene sehr engagiert. Sie schauen sich schnell alleVorschläge an und nehmen von sich aus den Kontakt auf. Sie zeigeneine hohe emotionale Intensität der Online-Kommunikation, indem sieüber ihre Gefühle, Sehnsüchte und Hoffnungen bereits Onlinekommunizieren. Die Ansprüche an den Partner sind eher erhöht, weshalbzur Klärung der Weg der intensiven vorherigen Online-Kommunikationgewählt wird.Sich rasch treffen: Singles mit rascher Treffbereitschaft gehenschnell vom Online-Kontakt zur realen Begegnung außerhalb desInternets über. Sie zeigen eine erhöhte Offenheit für Veränderung undeine erhöhte Flexibilität. Sie sind entsprechend eher bereit, dieMöglichkeit einer Beziehung auszuloten und einem Kontakt eine zweiteChance zu geben.Lieber erstmal abwarten: Singles mit diesem Stil unternehmen kaumeigene Schritte, einen Kontakt herzustellen oder sich außerhalb desInternets zu verabreden. Sie ziehen es vielmehr vor, abzuwarten undgefunden zu werden. Werden sie gefunden, sind sie aber zu einemAustausch und einer Begegnung bereit.Sich nicht entscheiden (Unentschlossenheit): Singles mit diesemDating-Stil vermeiden es, sich für einen Kontakt zu entscheiden. Siezweifeln schnell an einem Vorschlag, verlieren rasch das Interesseund gehen zum nächsten Vorschlag über. Reale Begegnungen außerhalbdes Internets finden selten statt oder werden ganz vermieden. Bereitsgetroffene Verabredungen werden häufiger kurz vorher abgesagt. Eswerden sehr hohe Anforderungen an die Kontakte bezüglich Passung zuden eigenen Erwartungen und auch der räumlichen Nähe gestellt.Singles mit diesem Stil schildern zudem oft, das Online-Dating alsanstrengend zu erleben.Häufigkeit der Dating-StileDie meisten Singles lassen sich zu einem bestimmten Zeitpunkteinem der vier Stile zuordnen. Die Stile treten ungefähr gleichhäufig auf.Konsequenzen für Erfolg und Geschwindigkeit der PartnersucheDie besten Aussichten bei der Partnersuche haben Singles mit denStilen intensive Online-Kommunikation und rasche Treffbereitschaft.Beide Stile führen mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass derPartner oder die Partnerin letztlich Online gefunden wird.Die schlechtesten Aussichten haben die Unentschlossenen. Wer sichnicht festlegen will, wenig kommuniziert und Treffen eher vermeidetoder absagt, bleibt oft partnerlos. Hintergrund dieses Stils isthäufig ein nur schwach ausgeprägter Beziehungs-Wunsch. Der Partnersollte möglichst ohne großen Aufwand gefunden werden, aber auch nichtstören.Die Abwartenden haben mittlere Erfolgsaussichten. Die geringeEigen-Aktivität verzögert den Prozess der Partnersuche, steht ihmaber anders als bei den Unentschlossenen nicht als Barriere entgegen.Denn die Abwartenden zeigen durchaus eine ausreichende Bereitschaft,Interesse für einen Vorschlag zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.Werden Sie also tatsächlich gefunden, liegen gute Voraussetzungen fürKennenlernen und einen Beziehung-Aufbau vor. Singles mit abwartendemStil haben eine geringere Erfolgsrate als Singles, die Onlineintensiv kommunizieren oder sich schnell Offline treffen, weil siewegen der längeren Dauer ihrer Suche häufiger vorschnell aufgeben.Veränderungen sind möglichDiplom Psychologe Gebauer erläutert, dass die Dating-Stile keinefestgelegten Persönlichkeitsmerkmale seien, sondern ein Wechsel derStile jederzeit möglich sei.Eine Klärung des eigenen Beziehung-Wunsches und eine Überwindungvon Ängsten vor Veränderungen könne zu einem Wechsel vom vermeidendenStil zu aktiver Online-Kommunikation oder rascher Treffbereitschaftführen.Ein abwartender Stil könne aufgrund der Wartezeiten Langeweileund Unzufriedenheit verursachen. Der Wechsel zu aktiverOnline-Kommunikation oder rascher Treffbereitschaft könne hier oft zueiner sofortigen Verbesserung führen.Ebenso sei es aber denkbar, dass kritische Ereignisse oderVeränderungen aufträten, aufgrund derer Singles temporär zu einemabwartenden oder unentschlossenen Stil wechseln würden. Dies könnemit wichtigen Phasen der Klärung der eigenen Lebenssituation und dereigenen Beziehungswünsche einhergehen.Achtung vor Fehlschlüssen!Die verschiedenen Dating-Stile können nach Gebauer schnell zuMissverständnissen führen:Wenn jemand sich nicht von sich aus melde, könne dies schnell zudem Eindruck führen, dass kein Interesse bestehe. Möglicherweise seidies aber falsch und die betreffende Person praktiziere lediglicheinen abwartenden Dating-Stil.Schlage jemand quasi sofort ein Treffen vor, könne dies zuBefürchtungen führen, dass die Person oberflächlich sei oder nur anSex interessiert sei. In Wirklichkeit könne aber ebenso gut einfachnur der Dating-Stil der raschen Treffbereitschaft vorliegen.Genauso könne es umgekehrt passieren, dass jemand zunächst einTreffen ablehne. Dies müsse nicht bedeuten, dass die betreffendePerson nicht interessiert sei. Vielmehr handele es sichmöglicherweise einfach nur um eine Person, die sich zunächstintensiver Online austauschen wolle.Selbst bei unentschlossenem Dating-Stil müsse ein Kontakt nichtunbedingt aufgegeben werden. Es sei möglich, dass ein Austausch überdie wechselseitigen Beziehungs-Wünsche, Unsicherheiten, Ambivalenzen,Ängste und Veränderungsbereitschaften in so einem Fall letztlich zueiner besonders tiefen Beziehung führe.Gebauer rät allen Partnersuchenden Singles, sich ihrer eigenenDating-Stile bewusst zu werden, diese offen zu kommunizieren und beiMisserfolg zu verändern. Weitere Informationen zu dieser Befragung und anderen
Dating-Studien finden sich im Gleichklang-Blog
(https://blog.gleichklang.de/).