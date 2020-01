München (ots) -Ein Mann Mitte 50 datet eine Frau Anfang 20 - kein Aufreger. Dochwas, wenn sich eine reifere Frau einen jungen Beau schnappt? WirkenErfahrung und Geld anziehend oder doch die jugendlicheUnbekümmertheit und der knackige Körper? Welche Attribute zählen beider Partnerwahl wirklich - spielt Alter beim Verlieben eine Rolle?Joyn geht diesen Fragen auf den Grund und wagt das Dating-Experimentdes Jahres: "M.O.M - Milf oder Missy". Aktuell laufen dieDreharbeiten zu zehn Folgen der neuen Reality-Show.So funktioniert das Dating-Experiment: Ein 57-jähriger Senior und ein28-jähriger Junior aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten machensich auf die Suche nach ihrer persönlichen Traumfrau. Gemeinsam mit14 starken Single Ladys zwischen 24 und 46 Jahren begeben sie sichauf das Abenteuer ihres Lebens. Kann die erfahrene Milf beim jungenHottie punkten oder fühlt er sich eher zu einer der sexy Missyshingezogen? Wird für die Ladys der Senior interessanter, weil er eincharismatischer und erfolgreicher Geschäftsmann ist? Der Clou: Beider Suche nach der großen Liebe ist jede Alterskonstellation erlaubt!Mit "M.O.M - Milf oder Missy" zeigt Joyn, was passiert, wenn sichunterschiedliche Generationen daten ...Die Reality-Show "M.o.M - Milf oder Missy" ist eine Produktion derConstantin Entertainment GmbH.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venturevon ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform unter der Leitung derGeschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathekbündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 undDiscovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowieeiner App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung aufiOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen.Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattformsenderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt istder Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitereLive-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie dieaktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Featuresund Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusiver Sportinhalte.Bei Fragen zur Show:PEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel.: +49 89 4114 7757linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134520/4507495OTS: JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell