Das Dating-Event für Startups, Medienpartner und Investoren: nma-MediaMatch geht in die zweite Runde (FOTO)

Hamburg (ots) -Der next media accelerator holt gemeinsam mit den Online MarketingRockstars 50 internationale Medien-Startups zum OMR Festival nachHamburg.Auch dieses Jahr heißt es wieder: "Find your perfect match". Dernext media accelerator (nma) bringt zum zweiten Mal dennma-MediaMatch zum OMR Festival nach Hamburg. Dieses Jahr inKooperation mit weischer.media (https://weischer.media/de/de/), demSPIEGEL und nextMedia Hamburg (http://www.nextmedia-hamburg.de/). 50internationale Startups aus 16 Ländern, Top Manager aus der Medien-und Onlinemarketingszene sowie Investoren - alle auf der Suche nachdem idealen Treffer. Vor Ort werden ausgewählte Gründerteams aus denBereichen Content, Advertising, Technologie und mediennahe Servicesum potenzielle Medienkunden, Testpartner und Investoren pitchen.Nachdem der führende unabhängige Medien-Accelerator und die OnlineMarketing Rockstars das Dating-Format im letzten Jahr erfolgreichgestartet haben, gibt es dieses Jahr eine Fortsetzung: Am 22. und 23.März findet der nma-MediaMatch im Rahmen von Europas führenderDigital-Marketing-Konferenz, in Hamburg statt. Das Programm setztsich aus Elevator-Pitches und Speed-Datings in der MediaMatch-Loungezusammen. Hier haben Startups die Chance, ihre Produkte imSchnelldurchlauf vorzustellen und mögliche Investoren für sich zugewinnen."Letztes Jahr konnten wir mit unserem Dating-Format einenintensiven Austausch zwischen Gründern, Medienmachern und Investorenermöglichen. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Daranmöchten wir dieses Jahr anknüpfen", hofft Meinolf Ellers, ManagingPartner des nma.Die internationalen Startups des nma-MediaMatch kommen aus ganzEuropa - von Estland, Finnland und Belgien über Frankreich und denNiederlanden - aber auch aus Israel, der Türkei und Argentinien. ImFokus des MediaMatch stehen Themen rund um die Medien- Verlags- undWerbebranche: von Künstlicher Intelligenz bis hin zu Blockchain, vonVideo-Konzepten bis hin zu E-Sport.Über next media acceleratorDer 2015 in Hamburg gegründete next media accelerator fördertmediennahe Startups aus ganz Europa mit einem sechsmonatigenIntensivprogramm und bis zu 50.000 Euro. Teilnehmende Teamsprofitieren dabei vom großen nma-Netzwerk und direkten Kontakten zuden führenden Unternehmen der Medien- und Werbebranche. Der nma wurdevon der dpa initiiert. Die Gesellschafter sind unter anderem AxelSpringer Digital Ventures GmbH, dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH,Spiegel Futur Zwei GmbH, Weischer.Media GmbH & Co. KG und ZeitverlagGerd Bucerius GmbH & Co. KGWeitere Informationen unter: http://www.nma.vc/