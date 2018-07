Datev im ersten Halbjahr 2018 weiter im digitalen Trend / Umsatzplus von 5,6 Prozent dank Digitalisierung in Kanzleien und Unternehmen

Nürnberg (ots) - Die DATEV eG profitiert weiterhin vom Trend hinzu durchgängig digitalen Prozessen rund um die kaufmännischenAufgaben in Kanzleien und Unternehmen. Im ersten Halbjahr 2018 (1.Januar bis 30. Juni) steigerte der IT-Dienstleister seinen Umsatz um5,6 Prozent (im Vorjahreszeitraum 4,6 Prozent) auf 512,3 MillionenEuro (im Vorjahr 485,2 Millionen). "Auch für das Gesamtjahr 2018erwarten wir wieder eine Wachstumsrate mit einer Fünf vor dem Komma",sagte Diana Windmeißer, Finanzvorstand der DATEV eG, auf derJahrespressekonferenz der Genossenschaft in Nürnberg.Treiber dieser guten Entwicklung im ersten Halbjahr warinsbesondere die stärkere Nutzung von DATEV-Lösungen aus denProduktgruppen Rechnungswesen und Personalwirtschaft. So ist nichtnur die Anzahl der über DATEV-Software abgerechneten Lohn- undGehaltsabrechnungen und der Nutzer von DATEV Unternehmen onlineerneut gestiegen. Zudem hat sich auch die Zahl der registriertenArbeitnehmer in der Cloud-Anwendung DATEV Arbeitnehmer Onlineinnerhalb nur eines Jahres auf mehr als 500.000 Ende Juni 2018 nahezuverdoppelt. Mit dieser Lösung bekommen Nutzer ihre Lohnabrechnung vonihrem Arbeitgeber nur noch digital zur Verfügung gestellt. "DasBeispiel zeigt, dass wir mit unseren Angeboten sehr gut positioniertsind und die digitale Transformation betriebswirtschaftlicherProzesse hervorragend unterstützen können", erklärte Windmeißer.Auch die Zahl der DATEV-Beschäftigten stieg weiter. Von Januar bisEnde Juni 2018 kamen zur Belegschaft des IT-Dienstleisters netto 95Personen hinzu. Damit beschäftigte das Nürnberger Unternehmen zum 30.Juni. 7.387 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ende vergangenen Jahreswaren es noch 7.292.Der Jahresabschluss 2017 der Genossenschaft wurde am 29. Juni 2018durch deren Vertreterversammlung festgestellt. Wie bereitsmitgeteilt, stieg der Umsatz 2017 um knapp 50 Millionen Euro auf978,0 Millionen Euro (im Vorjahr 928,3 Millionen). Das ist einUmsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 5,4 Prozent. "Alle unsereProduktgruppen trugen zu diesem erfreulichen Wachstum bei",erläuterte Windmeißer. Die DATEV wachse in ihrem Kerngeschäft seitJahren kontinuierlich, zu einem nicht unerheblichen Teil dank dercloudbasierten Angebote. Knapp 40 Prozent des Umsatzwachstumsstammten aus solchen Cloud-Lösungen. So wurden beispielsweise 1,7Millionen E-Bilanzen im Jahr 2017 über das DATEV-Rechenzentrum an dieFinanzbehörden übermittelt - so viele wie nie zuvor. Der Zuwachsbetrug fast acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Lösung DATEVUnternehmen online stieg im gleichen Zeitraum die Anwenderzahl um28.000 auf 107.000.Die Zahl der Genossenschaftsmitglieder - Steuerberater,Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte - blieb mit 40.555 aufVorjahresniveau (2016: 40.559). Sie profitierten von der gutenEntwicklung des Unternehmens auch über die so ge-nannteRückvergütung, die fünf Prozent vom rückvergütungsfähigen Umsatz desvergangenen Jahres ausmachte. Insgesamt werden 41,2 Millionen Euro andie Mitglieder erstattet.Über DATEV eGDie DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister fürSteuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie derenzumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.300 Mitgliedern,nahezu 7.400 Mitarbeitern (zum Ende des ersten Halbjahrs 2018) undeinem Umsatz von 978 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017) zählt dieDATEV zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern inDeutschland. So belegte das Unternehmen im Jahr 2016 Platz 3 imRanking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle:IDC, 2017). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die BereicheRechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung,Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP),IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihrenLösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz inNürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichenProzesse von Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.Pressekontakt:DATEV eGClaudia SpechtTelefon 0911 319-51224claudia.specht@datev.dewww.datev.de/pressewww.datev.de/pressefototwitter: @DATEV_SprecherOriginal-Content von: DATEV eG, übermittelt durch news aktuell